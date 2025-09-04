Dấu hiệu nhận biết bệnh tay chân miệng

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ em, nhưng có thể gây ra nhiều biến chứng nặng.

Trẻ mắc bệnh Tay chân miệng đang được điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: BVCC.

Theo TS.BS Đỗ Thiện Hải, Phó giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh tay chân miệng có thể xuất hiện quanh năm, đặc biệt bùng phát mạnh vào thời điểm giao mùa. Bệnh lây từ người sang người và có nguy cơ tạo thành ổ dịch lớn.

Trẻ mắc tay chân miệng thường có các triệu chứng như sốt nhẹ hoặc sốt cao. Kèm theo đó là những tổn thương da, các dát đỏ, mụn nước xuất hiện ở các vị trí đặc trưng như họng, quanh miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông và đầu gối.

Trong một số trường hợp, dấu hiệu bệnh không điển hình, trẻ chỉ có biểu hiện loét miệng hoặc nổi nốt nhỏ ở mông hay bẹn, rất dễ bị bỏ sót nếu cha mẹ không chú ý.

Đa phần trẻ mắc bệnh có diễn biến nhẹ, tuy nhiên, bệnh có thể chuyển biến nặng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. TS.BS Đỗ Thiện Hải nhấn mạnh cha mẹ cần đặc biệt lưu ý 3 dấu hiệu nguy hiểm sau đây, vì đây là những cảnh báo sớm của tình trạng nhiễm độc thần kinh.

Sốt cao không hạ: Trẻ sốt trên 38,5 độ C kéo dài hơn 48 giờ và không đáp ứng với thuốc hạ sốt thông thường.

Giật mình: Đây là một trong những dấu hiệu cảnh báo tình trạng nhiễm độc thần kinh sớm. Cần chú ý phát hiện triệu chứng này ngay cả khi trẻ đang chơi và theo dõi xem tần suất giật mình có tăng dần theo thời gian hay không.

Quấy khóc dai dẳng, không ngủ: Trẻ quấy khóc liên tục, thậm chí cả đêm. Trẻ có thể ngủ chập chờn 15-20 phút rồi lại tỉnh dậy quấy khóc. Bác sĩ Hải giải thích tình trạng này không phải do đau miệng mà là dấu hiệu của nhiễm độc thần kinh ở giai đoạn sớm.

Khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu bất thường, gia đình nên đưa con đến khám tại cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời. Việc tự ý dùng thuốc hoặc tìm hiểu trên mạng có thể khiến bệnh của trẻ nặng thêm, bác sĩ Hải khuyến cáo.

Bệnh tay chân miệng hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Vì vậy, việc phòng bệnh trong cộng đồng là biện pháp tốt nhất để bảo vệ trẻ và gia đình. Các biện pháp phòng bệnh gồm rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh ăn uống, lau dọn đồ vật và môi trường sống, và tránh cho trẻ tiếp xúc với người bệnh.