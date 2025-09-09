Dấu hiệu nhận biết chó bị dại

Những biểu hiện bất thường ở chó như tiếng sủa lạ, sùi bọt mép, chảy dãi nhiều, sợ nước hay đi loạng choạng có thể cảnh báo con vật bị dại, cần được xử lý kịp thời.

Sùi bọt mép, chảy nước dãi là biểu hiện điển hình để nhận biết chó bị dại. Ảnh: Shutterstock.

Bệnh dại do một loại virus nghiêm trọng lây nhiễm cho bất kỳ động vật có vú nào (thú cưng, động vật hoang dã, con người) thông qua tiếp xúc với nước bọt của động vật bị nhiễm bệnh. Đây là lý do vết cắn - đôi khi chỉ là vết xước - từ động vật, thậm chí thú cưng như chó, mèo trong nhà cũng cần được xử lý nghiêm túc.

Theo trang web động vật AZ Animals, mọi người đều liên tưởng cho bị dại với tình trạng sùi bọt mép. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dấu hiệu khác cần lưu ý. Dưới đây là những dấu hiệu và lưu ý bệnh dại ở chó mà chủ vật nuôi nên để ý.

- Nhạy cảm với âm thanh, ánh sáng:

Bệnh dại gây ra sự nhạy cảm quá mức với các kích thích như ánh sáng, âm thanh và xúc giác - nghĩa là chó có thể bỏ chạy vào nơi tối tăm hoặc tránh xa những nơi ồn ào. Chúng phản ứng hung dữ khi đối mặt với những kích thích này.

- Giọng sủa khác lạ:

Chó bị bệnh dại có thể không sủa hoặc phát ra tiếng động như bình thường - chẳng hạn sủa khi đói hoặc khi có người ở cửa. Tiếng sủa hoặc tiếng kêu lạ mà không có lý do rõ ràng có thể là dấu hiệu của bệnh dại.

- Dáng đi loạng choạng:

Dáng đi loạng choạng thường là một trong những dấu hiệu đầu tiên liên quan đến bệnh dại ở chó. Tuy nhiên, triệu chứng này có thể bị nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe khác, vì vậy hãy chú ý đến thú cưng nếu nó đột nhiên đi loạng choạng.

- Sợ nước, khó nuốt:

Việc tránh nước là một dấu hiệu rõ ràng của bệnh dại. Chó bị nhiễm bệnh dại thường có biểu hiện sợ nước và không muốn uống nước. Điều này là do các cơ họng bị tê liệt, khiến chó khó hoặc không thể nuốt.

- Chảy nước dãi:

Chảy nước dãi quá nhiều không phải lúc nào cũng là triệu chứng của bệnh dại. Tuy nhiên, chảy nước dãi quá nhiều kèm theo các triệu chứng khác ở trên - hoặc chảy nước dãi quá nhiều dẫn đến lượng nước bọt lớn - cảnh báo chó bị dại. Với biểu hiện này, bất kể nguyên nhân là gì, mọi người liên hệ với cơ quan thú y để cấp cứu ngay lập tức.

- Co giật:

Giống nhiều triệu chứng khác, bản thân cơn co giật không nhất thiết là dấu hiệu của bệnh dại. Tuy nhiên, co giật kèm theo nhiều dấu hiệu trên, hoặc co giật xảy ra ở bất kỳ con chó nào chưa được tiêm phòng dại, luôn là vấn đề đáng lo ngại.

- Chó bị liệt:

Liệt là triệu chứng giai đoạn cuối của bệnh dại, khi kết hợp với các triệu chứng khác, là dấu hiệu đặc trưng của bệnh dại. Khi bệnh tiến triển, nó gây ra tình trạng liệt cơ tiến triển. Thông thường, tình trạng liệt này bắt đầu từ cổ họng, nhưng cuối cùng sẽ lan ra toàn bộ cơ thể.

- Thay đổi về hành vi:

Đây là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của bệnh dại. Bất kỳ thay đổi hành vi nào ở chó đã tiếp xúc với bệnh dại đều nên được coi là triệu chứng. Nếu chó đột nhiên trở nên hung dữ, sợ hãi, hoặc thậm chí quá quấn chủ, hãy đến bác sĩ thú y cấp cứu để được chẩn đoán và tư vấn thêm.

Những thay đổi về hành vi ở chó bị bệnh dại có thể rất nguy hiểm. Chó trở nên hung dữ và cố gắng cắn người. Nếu chó bị bệnh dại và cắn động vật khác hoặc người, bệnh dại có thể rất dễ lây truyền từ chó bị nhiễm bệnh sang người.