Dấu hiệu ở mắt cảnh báo thận có vấn đề, cần đi khám sớm

Khi chức năng thận bắt đầu suy giảm, nó có thể gây ra một loạt các thay đổi ảnh hưởng đến thị lực, độ ẩm của mắt và thậm chí cả khả năng nhận thức màu sắc.

Mắt đỏ, xung huyết có thể là dấu hiệu bất thường cảnh báo thận có vấn đề. Ảnh: News-Medical.

Thận và mắt có vẻ không liên quan, nhưng thực ra chúng lại có quan hệ mật thiết đến nhau. Vì cả 2 cơ quan đều phụ thuộc mạch máu và sự cân bằng dịch lỏng, tổn thương ở một vùng có thể biểu hiện ở khu vực kia.

Nếu đang mắc các bệnh lý như tiểu đường, huyết áp cao hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh thận, bạn nên đặc biệt chú ý đến cả thị lực.

Trong một số trường hợp, những vấn đề thị lực giống với các bệnh về mắt phổ biến, làm chậm trễ việc chẩn đoán chính xác. Nếu không được điều trị, các triệu chứng về mắt này có thể trở nên trầm trọng hơn.

Dưới đây là 5 triệu chứng phổ biến liên quan đến mắt cảnh báo thận đang dần suy giảm chức năng cần đi khám sớm, theo India Times.

Mắt sưng húp dai dẳng

Việc thức dậy với đôi mắt hơi sưng hoặc sưng húp sau một đêm thức khuya hoặc ăn đồ mặn là bình thường. Tuy nhiên, nếu mắt vẫn sưng húp suốt cả ngày, đặc biệt là sưng ở quanh mí mắt, đó có thể là dấu hiệu của chứng protein niệu, tình trạng protein rò rỉ vào nước tiểu do thận bị tổn thương. Sự mất protein này khiến chất lỏng tích tụ trong các mô mềm, chẳng hạn xung quanh mắt.

Sưng húp do các vấn đề liên quan đến thận có xu hướng dai dẳng và cũng kèm theo các triệu chứng khác như nước tiểu có bọt hoặc bong bóng.

Nhìn mờ hoặc nhìn đôi

Những thay đổi thị lực đột ngột như nhìn mờ, khó tập trung hoặc nhìn đôi có thể do các vấn đề về mạch máu nhỏ trong mắt, tình trạng gọi là bệnh võng mạc do tăng huyết áp hoặc tiểu đường. Cả huyết áp cao và bệnh tiểu đường không được kiểm soát tốt đều là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh thận mạn tính (CKD), và chúng có thể làm tổn thương các mạch máu trong võng mạc.

Tổn thương này có thể dẫn đến rò rỉ dịch, sưng võng mạc, hoặc trong trường hợp nghiêm trọng là mất thị lực. Nếu bạn đang sống chung với tăng huyết áp hoặc tiểu đường và gặp các rối loạn thị giác, việc theo dõi chức năng thận cùng với việc khám mắt định kỳ là điều cần thiết.

Mắt khô, ngứa hoặc kích ứng

Mắt khô hoặc ngứa mạn tính có thể gây khó chịu và mất tập trung, nhưng chúng cũng báo hiệu vấn đề nghiêm trọng hơn. Ở những người mắc bệnh thận giai đoạn cuối hoặc đang chạy thận nhân tạo, khô mắt là triệu chứng phổ biến. Tình trạng này có thể là do mất cân bằng các khoáng chất như canxi và phốt phát, hoặc do tích tụ các chất thải ảnh hưởng đến việc sản xuất nước mắt và bôi trơn mắt.

Nếu thường xuyên cảm thấy cộm, đỏ hoặc đau mắt, đặc biệt là khi không có bất kỳ tác nhân kích thích nào từ môi trường, bạn nên kiểm tra sức khỏe thận.

Bạn nên đi khám thận nếu thường xuyên cảm thấy cộm, khô ngứa, đỏ hoặc đau mắt. Ảnh: Shutterstock.

Mắt đỏ hoặc xung huyết

Mắt đỏ có thể là nhiều nguyên nhân, bao gồm dị ứng, mệt mỏi hoặc nhiễm trùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh bệnh thận, nó cũng là dấu hiệu của việc kiểm soát kém huyết áp cao hoặc tiểu đường. Áp lực cao trong mạch máu dẫn đến các vết vỡ nhỏ trong mao mạch của mắt, khiến mắt xuất hiện xung huyết hoặc viêm.

Trong những trường hợp hiếm gặp hơn, các bệnh tự miễn như viêm thận lupus, ảnh hưởng đến cả thận và các cơ quan khác, cũng có thể gây viêm mắt. Nếu bạn bị đỏ mắt kèm theo các triệu chứng toàn thân khác như đau khớp, sưng tấy hoặc phát ban da, tốt nhất là nên đi khám.

Khó nhìn một số màu sắc nhất định

Một số người bị suy thận có thể nhận thấy những thay đổi nhỏ trong cách họ nhìn màu sắc, đặc biệt là màu xanh lam và vàng. Điều này do tổn thương dây thần kinh thị giác hoặc những thay đổi ở võng mạc, cả hai đều là kết quả của huyết áp cao kéo dài, tiểu đường hoặc độc tố urê (chất thải tích tụ trong cơ thể do lọc thận kém).

Những thay đổi về thị lực này có thể bắt đầu chậm và không được chú ý lúc đầu, nhưng chúng trở nên rõ rệt hơn theo thời gian. Nếu bạn thấy ngày càng khó phân biệt màu sắc hoặc thị lực mờ dần, đó có thể không chỉ là do lão hóa mắt.