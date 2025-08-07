Dấu hiệu phổi chứa nhiều độc tố biểu hiện ngay trên mặt

Ngoài những vấn đề liên quan hô hấp, phổi tích tụ quá nhiều độc tố có thể gây ra một số triệu chứng bất thường trên mặt.

Phổi có vấn đề biểu hiện với màu sắc môi tím, tái xanh kết hợp triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, sụt cân. Ảnh: Rjclinic.

Phổi là cơ quan quan trọng của hệ hô hấp, đảm nhiệm việc cung cấp oxy cho cơ thể và loại bỏ khí carbonic cùng các khí thải khác, giúp các cơ quan hoạt động hiệu quả.

Phổi gặp vấn đề sẽ kéo theo nhiều vấn đề khác về sức khỏe đáng lo ngại khác. Khi phổi bị suy giảm chức năng, những dấu hiệu nhận biết dễ nhất có thể xuất hiện trên khuôn mặt, bao gồm:

Mặt sưng

Theo The Healthsite, khuôn mặt sưng húp hoặc phù nề là dấu hiệu tiềm ẩn của bệnh phổi. Trong trường hợp này, vùng quanh mắt thường sưng lên. Mọi người có xu hướng bỏ qua dấu hiệu này vì mặt sưng húp thường liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe phổ biến như cảm lạnh hoặc thiếu ngủ. Theo thời gian, mọi người sẽ quen với nó, cho đến khi khó có thể bỏ qua.

Khuôn mặt sưng lên là do dòng máu chảy vào mạch máu tĩnh mạch chủ trên bị tắc nghẽn khi phổi hoạt động kém. Bạn có thể nhận thấy dấu hiệu này rõ ràng hơn vào buổi sáng khi thức dậy. Bọng mắt thường đi kèm với tình trạng đỏ trên mặt.

Ngoài ra, đau mặt dai dẳng, không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu cảnh báo phổi có vấn đề. Đây có thể là cơn đau khu trú hoặc lan rộng. Cơn đau có thể chỉ xuất hiện ở một bên mặt và có thể kèm theo các triệu chứng khác như nhức đầu, chóng mặt, thay đổi ý thức.

Da mặt xỉn màu

Mặc dù không phổ biến, các vấn đề về phổi, đặc biệt là ung thư phổi, có thể gây ra những thay đổi trên da - bao gồm tăng sắc tố, tình trạng phổ biến khiến một số vùng da sẫm màu hơn những vùng khác. Điều này là do máu lưu thông không thông suốt, phổi tích tụ nhiều độc tố nên lắng đọng lại trên bề mặt da. Dễ thấy nhất là ở vùng da mặt, quanh mắt và gần lỗ mũi.

Phổi bị tích tụ độc tố, suy giảm chức năng cũng khiến da dễ thiếu máu, thiếu oxy. Từ đó, da không chỉ thay đổi màu sắc mà còn nhanh lão hóa hơn, thậm chí xuất hiện tình trạng phù nề bất thường, dẫn đến các nốt thâm đen dưới da.

Mặt sưng ngay khi vừa thức dậy, da mặt nhợt nhạt có thể là một số biểu hiện cảnh báo bạn cần kiểm tra sức khỏe phổi. Ảnh: K Health.

Môi, lưỡi tái xanh

Tình trạng môi, lưỡi hoặc da chuyển sang màu xanh tím hoặc nhợt nhạt được gọi là tím tái, dấu hiệu cho thấy nồng độ oxy trong máu giảm đáng kể. Đây là tình trạng nghiêm trọng, thường xảy ra khi phổi không cung cấp đủ oxy cho cơ thể, gặp trong các bệnh lý như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), viêm phổi nặng hoặc tắc nghẽn đường thở.

COPD là bệnh lý hô hấp mạn tính tiến triển, chủ yếu do đường thở và nhu mô phổi bị tổn thương lâu dài bởi khói thuốc, bụi mịn, khí độc hay các yếu tố ô nhiễm khác.

Những chất độc hại này tích tụ trong phổi, gây viêm mạn tính, làm hẹp đường thở và giảm khả năng trao đổi khí. Người bệnh không chỉ đối mặt với ho kéo dài, khó thở, khò khè mà còn dễ xuất hiện tình trạng tím tái khi oxy máu giảm.

Việc nhận biết sớm và xử lý các “độc tố” tích tụ trong phổi đóng vai trò quan trọng để làm chậm tiến triển bệnh và cải thiện chất lượng sống.

Mảng vảy trên mặt, mũi

Một số tình trạng da nhất định, đặc biệt là những tình trạng xuất hiện dưới dạng mảng vảy hoặc tổn thương trên mặt và mũi, có thể liên quan đến các vấn đề về phổi, bao gồm bệnh sarcoidosis (u hạt) và trong một số trường hợp, thậm chí là ung thư phổi. Các tổn thương này có thể xuất hiện dưới dạng các mảng da đỏ, nổi lên, có vảy, và đôi khi gây ngứa hoặc đau.

Các triệu chứng khác

Ngoài các biểu hiện đặc biệt trên mặt, nhiều triệu chứng điển hình khác cảnh báo bạn có vấn đề về phổi, cần đi khám sớm:

Ho kéo dài

Khó thở đột ngột xảy ra khi đang làm công việc bình thường

Có cảm giác mệt mỏi, yếu ớt

Mất cảm giác thèm ăn

Thở khò khè hoặc khàn giọng

Chất nhầy nhiều và kéo dài

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Chóng mặt, rối loạn tiểu tiện

Buồn ngủ ban ngày, mất ngủ ban đêm.