Dấu hiệu sớm bệnh tiểu đường biểu hiện ngay ở mắt và miệng

Lượng đường trong máu cao có thể ảnh hưởng nhiều bộ phận của cơ thể, bao gồm cả mắt và miệng.

Các vết loét chậm lành là một trong những triệu chứng ban đầu cảnh báo lượng đường huyết cao. Ảnh: Pexels.

Tiểu đường là tình trạng mạn tính khiến lượng glucose trong cơ thể tăng cao. Khi bạn mắc bệnh tiểu đường, cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc không sử dụng insulin hiệu quả để điều hòa lượng đường trong máu. Kết quả là glucose có thể tích tụ trong máu trong khi các tế bào của cơ thể bị thiếu năng lượng.

Vì ban đầu triệu chứng không rõ ràng hoặc nhẹ, mọi người thường bỏ qua hoặc coi nhẹ nên trì hoãn việc đi khám bác sĩ. Sự chậm trễ này có thể khiến bệnh tiểu đường tiến triển nặng, dẫn đến điều trị khó khăn hơn.

Dưới đây là một số dấu hiệu ban đầu ở mắt và miệng có thể là cảnh báo bạn đã mắc tiểu đường cần lưu ý.

Triệu chứng tiểu đường ở mắt

Theo India Times, bệnh tiểu đường ảnh hưởng đến mắt khi đường huyết tăng cao. Ở giai đoạn ngắn, người bệnh hiếm khi bị giảm thị lực ngay lập tức. Một số biểu hiện ở mắt có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường, đặc biệt là tiểu đường type 2:

Xuất hiện đốm: Người bệnh nhìn thấy các chấm hoặc mảng tối trước mắt.

Người bệnh nhìn thấy các chấm hoặc mảng tối trước mắt. Đau mắt: Lượng đường trong máu cao làm tăng áp lực bên trong mắt, gây ra cảm giác đau nhức mắt mà không rõ nguyên nhân.

Lượng đường trong máu cao làm tăng áp lực bên trong mắt, gây ra cảm giác đau nhức mắt mà không rõ nguyên nhân. Mờ, nhức mắt: Khi nồng độ glucose tăng cao và không ổn định, áp lực thẩm thấu máu thay đổi, làm gián đoạn dòng máu nuôi dưỡng mắt. Điều này khiến mắt phải điều tiết liên tục để thích nghi, dẫn đến nhức mỏi và mờ mắt.

Khi nồng độ glucose tăng cao và không ổn định, áp lực thẩm thấu máu thay đổi, làm gián đoạn dòng máu nuôi dưỡng mắt. Điều này khiến mắt phải điều tiết liên tục để thích nghi, dẫn đến nhức mỏi và mờ mắt. Giảm thị lực: Ttình trạng sưng tấy có thể làm tổn thương các cơ mắt, thậm chí tách võng mạc khỏi phía sau mắt, gây mất thị lực đột ngột.

Nếu thường xuyên bị nhìn mờ, có đốm và đau mắt, bạn nên đi xét nghiệm tiểu đường sớm. Ảnh: Telegrafi.

Dấu hiệu tiểu đường ở miệng

Theo Express, một số biểu hiện ở miệng cũng có thể cảnh báo sớm bệnh tiểu đường, bao gồm:

Khô miệng​: Thức dậy với tình trạng khô miệng là dấu hiệu tiềm ẩn của bệnh tiểu đường. Lượng đường trong máu cao thường dẫn đến mất nước vì cơ thể sử dụng nhiều chất lỏng hơn để loại bỏ lượng glucose dư thừa. Điều này có thể dẫn đến khô miệng.

Thức dậy với tình trạng khô miệng là dấu hiệu tiềm ẩn của bệnh tiểu đường. Lượng đường trong máu cao thường dẫn đến mất nước vì cơ thể sử dụng nhiều chất lỏng hơn để loại bỏ lượng glucose dư thừa. Điều này có thể dẫn đến khô miệng. Vết loét chậm lành: Lượng đường trong máu cao thường cản trở quá trình chữa lành tự nhiên của cơ thể, khiến vết thương lâu lành hơn do tổn thương mạch máu và dây thần kinh. Điều này biểu hiện rõ khi vết loét, rộp ở miệng chậm lành, lâu khỏi.

Lượng đường trong máu cao thường cản trở quá trình chữa lành tự nhiên của cơ thể, khiến vết thương lâu lành hơn do tổn thương mạch máu và dây thần kinh. Điều này biểu hiện rõ khi vết loét, rộp ở miệng chậm lành, lâu khỏi. Nhiễm trùng miệng: Một bệnh nhiễm trùng nấm men là nấm miệng rất thường xuyên xảy ra ở bệnh nhân tiểu đường (bệnh nấm Candida). Nấm men phát triển khi hàm lượng đường trong nước bọt cao, xuất hiện dưới dạng lớp trắng trên lưỡi và bên trong má, kèm theo mùi vị khó chịu trong miệng.

Các triệu chứng điển hình khác

Theo WebMD, đường huyết cao có thể gây ra các triệu chứng từ từ, âm thầm và xuất hiện bất ngờ. Ngoài những biểu hiện ở ngay mắt và miệng, nếu bạn bị tiểu đường, một số triệu chứng cảnh báo phổ biến khác dưới đây mà bạn nên chú ý. Bạn có thể có một số hoặc tất cả dấu hiệu này:

- Đi tiểu nhiều hơn, đặc biệt vào ban đêm: Tiểu đường khiến thận phải làm việc nhiều hơn để loại bỏ lượng đường dư thừa khỏi máu. Khi thận không thể theo kịp, lượng đường dư thừa được bài tiết vào nước tiểu, dẫn đến đi tiểu thường xuyên hơn.

- Khát nước quá mức: Đi tiểu thường xuyên có thể gây mất nước và khiến bạn cảm thấy khát nước thường xuyên hơn.

- Đói liên tục: Cơ thể chuyển hóa thức ăn thành glucose để tế bào sử dụng làm năng lượng. Tuy nhiên, nếu bạn bị tiểu đường, các tế bào không thể hấp thụ glucose đúng cách, khiến cơ thể không nhận đủ năng lượng từ thức ăn. Bạn sẽ luôn cảm thấy đói, ngay cả khi vừa ăn xong.

- Mệt mỏi và suy nhược dai dẳng: Nếu không có đủ năng lượng, bạn sẽ bị mệt mỏi và suy nhược dai dẳng, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày. Mất nước do đi tiểu liên tục cũng khiến bạn cảm thấy kiệt sức.

- Cảm giác ngứa ran hoặc tê liệt: Lưu thông máu kém và tổn thương thần kinh gây ra cảm giác ngứa ran, tê liệt hoặc đau ở tay và chân.

- Các mảng da sẫm màu: Bệnh tiểu đường có thể gây ra các mảng da sẫm màu, mịn như nhung ở các nếp gấp cổ, nách hoặc bẹn do lượng insulin dư thừa trong máu.