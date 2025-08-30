Dấu hiệu sớm cảnh báo bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe con người, mà còn đem lại những bất tiện trong đời sống hàng ngày.

Người mắc COPD gặp rất nhiều ảnh hưởng trong cuộc sống. Ảnh: Freepik.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là tình trạng rối loạn phổi gây ra luồng khí bị tắc nghẽn từ phổi, khiến người bệnh không thể thở bình thường.

Một trong những điểm đặc trưng của bệnh này là phát triển rất chậm, quá trình này có thể kéo dài vài năm. Do sự khởi phát từ từ, nhiều người không nhận ra rằng mình bị COPD trong một thời gian dài.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh, COPD phổ biến nhất ở những người hút thuốc và người tiếp xúc với khói từ nhiên liệu đun nấu và sưởi ấm trong môi trường thông gió kém.

Các triệu chứng của bệnh có đặc điểm là suy giảm dần, gây khó khăn cho sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Bệnh nhân thường trải qua các giai đoạn bùng phát triệu chứng đột ngột.

Dấu hiệu sớm của COPD như ho kéo dài, khó thở, mệt mỏi tương tự triệu chứng của một số bệnh lý không nghiêm trọng khác nên nhiều người thường bỏ qua. Vì vậy, cần chú ý đến những thay đổi dưới đây cảnh báo sớm tình trạng này:

- Khó thở: Dấu hiệu rõ ràng nhất của COPD là khó thở tăng lên, mặc dù lúc đầu khó thở chỉ xảy ra khi vận động. Trong giai đoạn đầu của bệnh, đôi khi người bệnh có thể thức dậy vào ban đêm và cảm thấy khó thở.

- Mệt mỏi và thiếu năng lượng: Dễ bị mệt mỏi là triệu chứng phổ biến khác ở những người bị COPD. Nguyên nhân là khi bị khó thở, cơ thể không nhận đủ lượng oxy cần thiết từ máu và dẫn đến uể oải, thiếu năng lượng. Ngoài ra, phổi phải làm việc nhiều hơn để đưa oxy vào và thải khí cacbonic ra ngoài, gây mệt mỏi.

- Ho: Ho ở ngực dai dẳng kèm theo đờm màu trắng, vàng hoặc xanh lá cây. Cơn ho thường nặng hơn vào sáng sớm, sau hoạt động gắng sức hoặc hút thuốc.

- Nhiễm trùng đường hô hấp thường xuyên: Nhiễm trùng thường xuyên là dấu hiệu bất thường cảnh báo một người có thể bị COPD hoặc rối loạn về phổi. Người bệnh thường xuyên bị cảm cúm, cảm lạnh hoặc viêm phổi tái phát.

- Thở khò khè: Thở khò khè liên tục với âm thanh rít khi thở cho thấy đường thở đang bị tắc nghẽn do chất nhầy. Đây cũng có thể báo hiệu phổi có vấn đề và cần được chăm sóc y tế.

Bệnh COPD gây ra tổn thương không thể phục hồi cho phổi. Không có cách chữa khỏi COPD, nhưng việc chẩn đoán và điều trị sớm rất quan trọng để giúp kiểm soát các triệu chứng nhằm ngăn ngừa tổn thương thêm và biến chứng nguy hiểm.