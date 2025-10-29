Dấu hiệu suy thận biểu hiện ở tay chân

Chức năng thận suy giảm có thể ảnh hưởng nhiều bộ phận của cơ thể, biểu hiện có thể nhận thấy ở tay và chân.

Rất nhiều biểu hiện ở tay, chân có thể cảnh báo rõ ràng chức năng thận bị suy giảm. Ảnh: Bmjtherapy.

Thận đóng vai trò quan trọng nhất trong cơ thể bằng cách lọc chất thải ra khỏi hệ thống, cân bằng điện giải và điều hòa huyết áp. Cơ quan này hoạt động không ngừng nghỉ để duy trì cân bằng nội môi và đảm bảo sức khỏe tổng thể.

Tuy nhiên, khi chức năng thận suy giảm, nó có thể dẫn đến tình trạng được gọi là bệnh thận mạn tính (CKD), hoặc trong trường hợp nghiêm trọng, suy thận hoàn toàn.

Vì ban đầu triệu chứng không rõ ràng hoặc nhẹ, mọi người thường bỏ qua hoặc coi nhẹ nên trì hoãn việc đi khám bác sĩ. Sự chậm trễ này có thể khiến thận ngày càng tổn thương, dẫn đến bệnh nặng và khó điều trị hơn.

Dưới đây là một số dấu hiệu biểu hiện ở tay và chân có thể là cảnh báo chức năng thận suy giảm cần lưu ý.

Sưng tấy ở tay và chân

Theo India Times, một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của suy thận là sưng ở tay và chân. Khi thận gặp khó khăn trong việc lọc chất lỏng dư thừa, điều này khiến cơ thể giữ lại nhiều dịch hơn, dẫn đến sưng tấy (phù nề).

Người bệnh có thể thấy sưng tấy rõ rệt, biểu hiện là phù nề khắp bàn tay, bàn chân, mắt cá chân và phần dưới của cẳng chân. Tình trạng này gây khó chịu kèm theo cảm giác căng tức, tạo thành vết lõm như ngón tay khi ấn vào da.

Da tay và chân khô, ngứa hoặc thô ráp

Theo Cleveland Clinic, suy thận làm tích tụ độc tố, gây mất cân bằng khoáng chất. Hậu quả là da tay, chân trở nên khô, dễ bong tróc và ngứa liên tục, đặc biệt là vào buổi sáng. Khi tay và chân ngứa đến mức ảnh hưởng đến giấc ngủ và các hoạt động hàng ngày, đó là dấu hiệu nghiêm trọng cần được chăm sóc khẩn cấp.

Da khô, ngứa, dễ bong tróc có thể là một trong những biểu hiện cảnh báo thận có vấn đề. Ảnh: Skin Matters Bristol.

Da tay chân xanh xao, nhợt nhạt

Da ở tay và chân trở nên xanh xao hoặc nhợt nhạt, thường là biểu hiện của tình trạng urê huyết. Sự đổi màu này báo hiệu tích tụ chất thải trong máu cho thấy thận không hoạt động bình thường. Hiện tượng này càng trở nên rõ ràng hơn khi người bệnh đồng thời cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt, hoặc lạnh ở vùng da đầu.

Bất thường ở móng tay, móng chân

Bệnh thận gây ra những thay đổi đáng chú ý, biểu hiện rõ qua móng tay và móng chân. Điều này dẫn đến tình trạng móng tay bị biến dạng, khi phần trên móng chuyển sang màu trắng, trong khi phần dưới vẫn giữ nguyên màu nâu đỏ tự nhiên. Những dải trắng và màu móng nhợt nhạt là một số thay đổi mà người mắc bệnh này có thể gặp phải.

Sức khỏe thận kém cũng ảnh hưởng đến lưu thông máu, cùng với mức độ dinh dưỡng kém trong cơ thể, gây ra những thay đổi đáng chú ý này. Móng tay không đều màu, giòn có thể là dấu hiệu của bệnh thiếu máu, tình trạng thường gặp ở những người mắc bệnh thận.

Ở những người bị suy thận, móng có thể xuất hiện màu trắng ở phần trên, trong khi phần dưới vẫn có màu đỏ bình thường. Ảnh: GoodRx.

Tay và chân thường xuyên lạnh, tê bì

Theo The Healthsite, suy giảm chức năng thận dẫn đến giảm lưu thông máu, khiến ngón tay và ngón chân lạnh, kèm theo cảm giác tê và ngứa ran. Lưu lượng máu giảm gây đau và hạn chế khả năng thực hiện các công việc thường ngày.

Chuột rút cơ hoặc yếu chân

Thận duy trì cân bằng khoáng chất bằng cách kiểm soát kali, canxi và natri. Tổn thương thận gây mất cân bằng khoáng chất, gây ra chuột rút cơ, cùng với co thắt và yếu cơ. Chuột rút cơ gây đau đớn thường ảnh hưởng chủ yếu đến chân.

Sự kết hợp giữa các vấn đề về cơ và tê chân tay (cảm giác kim châm) thường xảy ra ở những bệnh nhân mắc các tình trạng này. Chuột rút cơ khó chịu gây ra cơn đau dữ dội, chủ yếu xuất hiện vào ban đêm khi ngủ. Các triệu chứng về cơ do mất cân bằng điện giải thường bắt nguồn từ các vấn đề liên quan đến thận.