Dấu hiệu thận yếu dễ thấy vào buổi tối

Khó thở, mất ngủ về đêm hay đi tiểu nhiều lần có thể là những dấu hiệu điển hình của bệnh thận mà bạn không nên bỏ qua.

Ngứa da vào buổi tối hoặc trong khi ngủ là một trong những triệu chứng điển hình cảnh báo thận có vấn đề. Ảnh: Shutterstock.

Thận là cơ quan quan trọng, đảm nhiệm nhiều chức năng sống còn như lọc và đào thải độc tố, cân bằng dịch - điện giải, điều hòa huyết áp, tham gia vào quá trình chuyển hóa hormone và insulin. Những năm gần đây, các bệnh lý thận ngày càng phổ biến, chủ yếu do lối sống ít vận động, chế độ ăn uống mất cân bằng cùng với các bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường.

Điều quan trọng là cần lắng nghe cơ thể, nhận biết sớm những tín hiệu cảnh báo. Nhiều dấu hiệu bất thường của thận thường biểu hiện rõ hơn vào buổi tối, và đây chính là thời điểm người bệnh dễ nhận ra để chủ động đi khám, điều trị kịp thời.

Đi tiểu thường xuyên vào ban đêm

Theo The Healthsite, đi tiểu đêm nhiều lần có thể là một trong những dấu hiệu đầu tiên của tổn thương thận. Tình trạng này xảy ra khi thận không thể cô đặc nước tiểu đúng cách, dẫn đến tăng sản xuất nước tiểu.

Nếu thấy mình phải thức dậy nhiều lần trong đêm để đi tiểu, đó có thể là dấu hiệu cho thấy thận đang không hoạt động bình thường. Việc theo dõi thói quen đi tiểu có thể giúp phát hiện bất kỳ thay đổi bất thường nào.

Sưng ở tay và chân

Sưng ở bàn chân, mắt cá chân hoặc bàn tay, thường được gọi là phù nề, có thể là dấu hiệu của các vấn đề về thận. Khi thận hoạt động không tốt, chúng có thể không lọc được chất lỏng dư thừa hiệu quả, dẫn đến tích tụ chất lỏng trong cơ thể. Tình trạng sưng này rõ rệt hơn vào ban đêm sau khi bạn đứng cả ngày.

Mệt mỏi và kiệt sức cực độ

Theo India, cảm giác mệt mỏi và yếu ớt thường xuyên, đặc biệt vào buổi tối dù đã nghỉ ngơi, cũng liên quan đến các vấn đề về thận. Thận khỏe mạnh sản xuất ra hormone erythropoietin, giúp kích thích sản xuất hồng cầu. Nếu thận bị tổn thương, hormone này có thể không được sản xuất đủ, có khả năng gây thiếu máu và mệt mỏi.

Mất ngủ và rối loạn giấc ngủ

Các vấn đề về thận ảnh hưởng đến giấc ngủ, dẫn đến khó ngủ hoặc mất ngủ triền miên. Cảm giác khó chịu do sưng tấy hoặc buồn tiểu thường xuyên cũng làm gián đoạn giấc ngủ ngon. Ngoài ra, sự tích tụ độc tố trong máu do suy giảm chức năng thận có thể gây khó chịu và dẫn đến khó ngủ.

Ngứa và kích ứng da không rõ nguyên nhân

Nếu bị ngứa dai dẳng, đặc biệt là vào ban đêm, đó có thể là dấu hiệu của tổn thương thận. Khi thận không lọc chất thải hiệu quả, độc tố có thể tích tụ trong máu, gây kích ứng da. Tình trạng này, được gọi là ngứa do urê huyết, có thể gây khó chịu đáng kể và làm gián đoạn giấc ngủ.

Khó thở

Khó thở là một trong những triệu chứng thường gặp ở người bệnh thận, xuất phát từ việc thận suy giảm khả năng đào thải dịch. Tình trạng này rõ rệt hơn khi nằm xuống, do máu từ chi dưới dồn về phổi nhiều hơn, khiến người bệnh cảm thấy nặng ngực và khó thở.

Hội chứng chân không yên

Hội chứng chân không yên là cảm giác thôi thúc không thể cưỡng lại được việc phải cử động chân. Đây là cảm giác khó chịu (như kiến ​​bò, ngứa ngáy bên trong hoặc cảm giác kiến ​​bò) ở chân, thường xảy ra vào buổi tối hoặc ban đêm. Cảm giác này sẽ giảm bớt một phần hoặc hoàn toàn khi cử động.