Dấu hiệu vết thương hở có thể nguy hiểm đến tính mạng

Nếu bị chấn thương và có dấu hiệu đỏ kéo dài, sưng tấy hoặc chảy mủ có mùi hôi, đây là những dấu hiệu vết thương hở có nguy cơ nhiễm trùng, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Khi vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng, bạn nên đến cơ sở y tế để được điều trị sớm và tránh biến chứng. Ảnh: Shutterstock.

Một vết thương đơn giản, nếu không được điều trị đúng cách, có thể nhanh chóng bị nhiễm trùng và trở nên nghiêm trọng.

Vết cắt rất sâu hoặc do kim loại gỉ gây ra

Theo The Healthy, việc bị thương sâu nói chung - đặc biệt là vết thương do kim loại gỉ sét - không có nghĩa bạn sẽ bị nhiễm trùng, nhưng điều đó nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

Đừng cố gắng tự xử lý những vết cắt hoặc vết trầy xước này mà hãy đến gặp bác sĩ trong những trường hợp này, vì có thể cần khâu hoặc ít nhất là chăm sóc thêm ngoài việc tự bôi thuốc và băng bó tại nhà.

Đỏ xung quanh vùng bị ảnh hưởng kéo dài

Việc vùng da xung quanh vết cắt hoặc vết trầy xước trông khác biệt trong một thời gian là hoàn toàn bình thường: Đỏ, hơi đau, và thậm chí xuất hiện mô thường bị nhầm lẫn với mủ. Tuy nhiên, dấu hiệu cảnh báo cần chú ý là khi bất kỳ triệu chứng nào trong số này có vẻ trở nên tồi tệ hơn thay vì cải thiện.

Chẳng hạn, đỏ xung quanh vết cắt hoặc vết trầy xước là dấu hiệu của sự lành lại. Nhưng khi màu sắc đó kéo dài hoặc lan rộng đáng kể, vết thương có thể đã bị nhiễm trùng. Hãy đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt - và đảm bảo không gãi hoặc chà xát vào vết cắt hoặc vết trầy xước.

Cơn đau không thuyên giảm

Bị thương, trầy xước chắc chắn sẽ gây đau. Nhưng nếu cơn đau kéo dài đến mức bất thường hoặc tăng dần thay vì giảm dần, mọi người nên đi khám bác sĩ về khả năng nhiễm trùng.

Mưng mủ có mùi hôi hoặc màu xanh lá cây

Hai điều cần chú ý nếu bị mưng mủ ở vết thương hoặc trầy xước là màu sắc và mùi. Nếu thấy mủ có màu xanh lá cây và/hoặc có mùi hôi, đó chắc chắn là dấu hiệu của vết cắt bị nhiễm trùng và bạn nên gọi bác sĩ.

Nhưng nếu thấy chất màu vàng trên vết cắt hoặc trầy xước? Không cần phải lo lắng. Trong trường hợp này, nó thực chất là mô hạt, một phần của quá trình chữa lành và không nên nhầm lẫn với mủ.

Cảm thấy không khỏe

Mặc dù có vẻ như các dấu hiệu nhiễm trùng da chỉ giới hạn ở da, không phải lúc nào cũng vậy. Khi nhiễm trùng lan rộng, cơ thể sẽ phản ứng mạnh hơn. Điều này có thể gây ra các triệu chứng toàn thân như sốt, buồn nôn, lú lẫn, hoặc chỉ đơn giản là cảm thấy không khỏe.

Tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng hơn

Nhiễm trùng da có thể nghiêm trọng và xảy ra chỉ sau một đêm. Nhiễm trùng tụ cầu khuẩn là một ví dụ. Theo Mayo Clinic, những bệnh nhiễm trùng này do vi khuẩn tụ cầu khuẩn gây ra, loại vi khuẩn thường có trên da của người khỏe mạnh.

Chúng thường không gây ra vấn đề gì, nhưng khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, nhiễm trùng tụ cầu khuẩn có thể nguy hiểm đến tính mạng bằng cách tạo ra độc tố trong máu. Một trong những loại nhiễm trùng do vi khuẩn tụ cầu khuẩn gây ra là viêm mô tế bào, biểu hiện bằng tình trạng đỏ, sưng, lở loét hoặc các vùng rỉ dịch - thường giới hạn ở bàn chân và cẳng chân.

Chốc lở là bệnh nhiễm trùng da khác do vi khuẩn tụ cầu khuẩn gây ra. Đây là loại phát ban dễ lây lan, đau đớn, thường dẫn đến các mụn nước lớn cùng với dịch rỉ ra và lớp vảy màu hổ phách.