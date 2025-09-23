Đâu là xe bán chạy nhất Việt Nam ở mỗi tầm giá?

|
Ở tầm giá dưới 500 triệu đồng, VinFast VF 3 đang là mẫu xe bán chạy nhất. Đây cũng là cái tên bán chạy nhất thị trường, vượt qua nhiều mẫu xe sừng sỏ khác. Ảnh: Phương Lâm.
|
Tính đến hết tháng 8, VinFast đã bàn giao khoảng 28.704 chiếc VF 3 đến tay người dùng Việt. Xe được bán với giá 299 triệu đồng đã bao gồm pin. Ảnh: Phương Lâm.
|
Trong tầm giá 500-600 triệu đồng, VF 5 là cái tên ghi nhận doanh số cao nhất, 27.109 xe sau 8 tháng đầu năm 2025. Tại Việt Nam, VF 5 được bán với duy nhất bản Plus giá 529 triệu đồng. Ảnh: Phương Lâm.
|
Mitsubishi Xpander là mẫu xe đạt doanh số tốt nhất so với các đối thủ cùng tầm giá 600-700 triệu đồng. Xe được định vị ở nhóm MPV phổ thông và dẫn đầu cả phân khúc này với 10.646 xe được bán ra thị trường sau 8 tháng. Ảnh: Mitsubishi.
|
Mitsubishi cũng vừa ra mắt bản nâng cấp cho mẫu MPV này, với tổng 3 phiên bản, 560-658 triệu. Biến thể SUV của Xpander cũng được nâng cấp với giá mới là 699 triệu đồng.
|
Khi nhắc đến các mẫu xe tầm giá 700-900 triệu đồng, Mazda CX-5 luôn là cái tên nổi bật. Sau 8 tháng, mẫu SUV Nhật Bản này cũng ghi nhận doanh số ấn tượng đạt 9.975 chiếc, dẫn đầu cả phân khúc SUV cỡ C.
|
Tại Việt Nam, CX-5 được bán với 4 phiên bản khác nhau, giá dao động 749-970 triệu đồng.
|
Với giá bán khoảng một tỷ đồng, Ford Ranger đang là cái tên bán chạy nhất tầm giá với doanh số đạt 10.894 chiếc sau 8 tháng. Mẫu bán tải này thường xuyên gánh vác hơn 80% doanh số của cả phân khúc dù giá bán không quá cạnh tranh như các đối thủ như Toyota Hilux hay Isuzu D-max. Ảnh: Bối Hạ.
|
Xe được bán với 6 phiên bản, giá cao nhất khoảng 1,299 tỷ đồng cho bản Raptor 2.0L. Ảnh: Bối Hạ.
