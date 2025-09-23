Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đâu là xe bán chạy nhất Việt Nam ở mỗi tầm giá?

  • Thứ ba, 23/9/2025 06:29 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

Ở mỗi phân khúc giá đều có những cái tên ghi nhận doanh số ấn tượng, liên tục vượt mốc 1.000 xe bán ra mỗi tháng.

Xe ban chay nhat thang anh 1

Ở tầm giá dưới 500 triệu đồng, VinFast VF 3 đang là mẫu xe bán chạy nhất. Đây cũng là cái tên bán chạy nhất thị trường, vượt qua nhiều mẫu xe sừng sỏ khác. Ảnh: Phương Lâm.
Xe ban chay nhat thang anh 2

Tính đến hết tháng 8, VinFast đã bàn giao khoảng 28.704 chiếc VF 3 đến tay người dùng Việt. Xe được bán với giá 299 triệu đồng đã bao gồm pin. Ảnh: Phương Lâm.
Xe ban chay nhat thang anh 3

Trong tầm giá 500-600 triệu đồng, VF 5 là cái tên ghi nhận doanh số cao nhất, 27.109 xe sau 8 tháng đầu năm 2025. Tại Việt Nam, VF 5 được bán với duy nhất bản Plus giá 529 triệu đồng. Ảnh: Phương Lâm.

Xe ban chay nhat thang anh 4

Mitsubishi Xpander là mẫu xe đạt doanh số tốt nhất so với các đối thủ cùng tầm giá 600-700 triệu đồng. Xe được định vị ở nhóm MPV phổ thông và dẫn đầu cả phân khúc này với 10.646 xe được bán ra thị trường sau 8 tháng. Ảnh: Mitsubishi.
Xe ban chay nhat thang anh 5

Mitsubishi cũng vừa ra mắt bản nâng cấp cho mẫu MPV này, với tổng 3 phiên bản, 560-658 triệu. Biến thể SUV của Xpander cũng được nâng cấp với giá mới là 699 triệu đồng.
Xe ban chay nhat thang anh 6

Khi nhắc đến các mẫu xe tầm giá 700-900 triệu đồng, Mazda CX-5 luôn là cái tên nổi bật. Sau 8 tháng, mẫu SUV Nhật Bản này cũng ghi nhận doanh số ấn tượng đạt 9.975 chiếc, dẫn đầu cả phân khúc SUV cỡ C.
Xe ban chay nhat thang anh 7

Tại Việt Nam, CX-5 được bán với 4 phiên bản khác nhau, giá dao động 749-970 triệu đồng.

Xe ban chay nhat thang anh 8

Với giá bán khoảng một tỷ đồng, Ford Ranger đang là cái tên bán chạy nhất tầm giá với doanh số đạt 10.894 chiếc sau 8 tháng. Mẫu bán tải này thường xuyên gánh vác hơn 80% doanh số của cả phân khúc dù giá bán không quá cạnh tranh như các đối thủ như Toyota Hilux hay Isuzu D-max. Ảnh: Bối Hạ.
Xe ban chay nhat thang anh 9

Xe được bán với 6 phiên bản, giá cao nhất khoảng 1,299 tỷ đồng cho bản Raptor 2.0L. Ảnh: Bối Hạ.

