Đâu là xe bán chạy nhất Việt Nam ở mỗi tầm giá?

Mitsubishi Xpander là mẫu xe đạt doanh số tốt nhất so với các đối thủ cùng tầm giá 600-700 triệu đồng. Xe được định vị ở nhóm MPV phổ thông và dẫn đầu cả phân khúc này với 10.646 xe được bán ra thị trường sau 8 tháng. Ảnh: Mitsubishi.