Dầu phanh sau khi mở nắp dùng được bao lâu?

Một chai dầu phanh sau khi mở nắp chỉ có thể sử dụng trong vòng vài tháng, trước khi độ ẩm làm giảm hiệu quả phanh và gây nguy cơ mất an toàn.

Dầu phanh là một trong những loại dung dịch thiết yếu giúp ôtô vận hành an toàn, đặc biệt là trong hệ thống phanh. Đây là loại chất lỏng thủy lực có điểm sôi cao, nhưng đồng thời lại dễ hút ẩm từ môi trường. Chính đặc tính này quyết định trực tiếp đến tuổi thọ của dầu phanh sau khi mở nắp.

Tương tự như nước làm mát hay nước rửa kính, dầu phanh cũng là một trong những dung dịch kỹ thuật quan trọng của xe. Thế nhưng, loại chất lỏng này thường ít được người dùng quan tâm đúng mức.

Hiện nay, phần lớn xe hơi sử dụng dầu phanh DOT 3 hoặc DOT 4. Đây đều là những loại dầu có tính hút ẩm, vừa hấp thụ hơi nước trong hệ thống phanh, vừa có tác dụng bôi trơn để chống gỉ sét và ăn mòn. Ngược lại, dầu DOT 5 lại có công thức gốc silicon, mang đặc tính kỵ nước, không hấp thụ hơi ẩm. Tuy nhiên, DOT 5 ít phổ biến trên thị trường xe phổ thông, do đó người dùng cần quan tâm chủ yếu đến DOT 3 và DOT 4.

Ngay khi một chai dầu DOT 3 hoặc DOT 4 được khui nắp, dầu sẽ bắt đầu hút ẩm từ không khí. Khi lượng nước trong dầu tăng, điểm sôi của dầu sẽ giảm đáng kể, làm giảm hiệu quả phanh và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ví dụ, dầu Valvoline DOT 3 có điểm sôi khô khoảng 257°C, nhưng khi đã hút ẩm, điểm sôi có thể giảm xuống chỉ còn 157°C.

Do đặc tính hút ẩm của loại dầu phanh DOT 3 và DOT 4, người dùng chỉ nên sử dụng lại dầu phanh dư trong vòng 3 đến 12 tháng. Sau thời gian đó, chất lượng của dung dịch này sẽ xuống cấp, gây nguy hiểm khi đạp phanh.

Điều này lý giải vì sao một chai dầu phanh đã mở chỉ nên sử dụng trong vòng 3 đến 12 tháng. Dù dầu còn trong và mùi không thay đổi, nhưng sau 1 năm, nguy cơ nhiễm ẩm quá cao để tiếp tục dùng.

Không chỉ dầu còn dư, mà cả dầu trong hệ thống phanh của xe cũng có tuổi thọ giới hạn. Người dùng nên thay dầu phanh định kỳ 2 năm hoặc mỗi 48.000 km, tùy theo điều kiện vận hành. Việc thay dầu nên được thực hiện song song với thay má phanh, hoặc ít nhất xả khí trong hệ thống mỗi năm một lần để duy trì hiệu quả phanh tối ưu.

Đặc biệt, khi cần châm thêm dầu vào bình chứa, tốt nhất nên mở một chai dầu mới thay vì tận dụng dầu cũ đã mở từ lâu. Dầu phanh đã nhiễm ẩm có thể khiến bàn đạp phanh bị "mềm" và làm giảm lực phanh đáng kể.

Dầu phanh là chất ăn mòn mạnh, có thể gây hư hỏng nhanh chóng cho lớp sơn xe. Nếu không may làm đổ, bạn cần lau sạch ngay để tránh làm hư ngoại thất của xe.

Để đảm bảo hiệu quả phanh tối ưu, tốt nhất chủ xe nên sử dụng chai dầu phanh mới khi cần thay thế, đồng thời lưu ý các mốc thời gian quan trọng cũng như quan sát lượng dầu phanh thực tế để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Quan trọng hơn, hãy luôn ưu tiên sử dụng dầu phanh mới khi bảo dưỡng phanh thay vì mạo hiểm với một chai dầu lâu ngày. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ an toàn cho người và phương tiện.