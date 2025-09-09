Đau tai dữ dội, đi khám được bác sĩ gắp ra con rết sống

Nghe tiếng sột soạt lạ trong tai, anh H. (33 tuổi, Ninh Bình) bị đau nhức dữ dội. Đi khám, bác sĩ phát hiện một con rết dài 5 cm còn sống cắn vào niêm mạc ống tai.

Các bác sĩ phát hiện một con rết còn sống, dài khoảng 5 cm, đang di chuyển trong ống tai ngoài. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Hà Nội, cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân là anh P.V.H., 33 tuổi (trú tại Ý Yên, Ninh Bình). Theo lời kể bệnh nhân, anh ngủ tại công trường xây dựng ẩm thấp, không sử dụng màn. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy với cảm giác ù tai, đau nhức dữ dội, kèm tiếng sột soạt bất thường trong tai phải.

Nghĩ chỉ là ráy tai hoặc côn trùng nhỏ, anh dùng tăm bông ngoáy tai. Tuy nhiên, sau đó cơn đau tăng mạnh, nhức buốt liên tục, anh liền tới Bệnh viện Đa khoa Hà Đông kiểm tra.

Qua thăm khám lâm sàng và nội soi, các bác sĩ đã sốc khi phát hiện một con rết còn sống, dài khoảng 5 cm, đang di chuyển trong ống tai ngoài. Dị vật này gây tổn thương niêm mạc, chảy dịch và kích ứng mạnh. Nếu không được xử trí kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ thủng màng nhĩ, nhiễm trùng hoặc mất thính lực.

Nhận định đây là dị vật nguy hiểm, ê-kíp trực do bác sĩ Trần Anh Tuấn phụ trách đã nhanh chóng gây tê tại chỗ, sử dụng dụng cụ chuyên dụng để gắp con rết ra ngoài an toàn. Quá trình được thực hiện thận trọng nhằm hạn chế nguy cơ tổn thương sâu trong ống tai, đặc biệt khu vực gần màng nhĩ.

Sau khi lấy dị vật, bệnh nhân được theo dõi sát để ngăn ngừa nhiễm trùng. Chỉ vài giờ sau, anh H. đã ổn định và được xuất viện. Nhờ phát hiện sớm, xử trí đúng cách, thính lực của bệnh nhân hoàn toàn bình thường, không bị tổn thương màng nhĩ.

Bác sĩ Trần Anh Tuấn khuyến cáo người dân khi ngủ ở môi trường ẩm thấp nên mắc màn để tránh côn trùng, rết, gián chui vào tai. Khi có dị vật trong tai, tuyệt đối không tự ý ngoáy hay dùng vật nhọn vì dễ làm tình trạng nặng hơn, thay vào đó cần đến cơ sở y tế để được xử trí đúng cách, an toàn.