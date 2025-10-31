Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe EV

Đây có thể là Honda PCX thuần điện

  • Thứ sáu, 31/10/2025 08:17 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Honda EV Urban Concept mang nhiều nét tương đồng Honda PCX, trang bị một gói pin cố định ở sàn để chân.

Honda PCX anh 1

Tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, Honda giới thiệu mẫu xe máy điện EV Urban Concept. Cùng với EV Fun Concept, mẫu xe mang dáng dấp tương lai này từng ra mắt lần đầu tại EICMA 2024 ở Milan (Italy) vào cuối năm ngoái.
Honda PCX anh 2Honda PCX anh 3

Kiểu dáng của EV Urban Concept mang nhiều nét tương đồng Honda PCX. Nếu hãng xe Nhật Bản có kế hoạch điện hóa mẫu tay ga PCX, EV Urban Concept có thể trở thành nền tảng lý tưởng để phát triển.
Honda PCX anh 4

Cụm đèn chiếu sáng đôi, phân tầng trên yếm xe.
Honda PCX anh 5Honda PCX anh 6

Đuôi xe EV Urban Concept khá đơn giản, có dải đèn hậu LED vắt ngang và logo thương hiệu dạng chữ. Mẫu xe máy điện cũng có cụm đồng hồ nhỏ gọn, cùm công tắc đơn giản.
Honda PCX anh 7Honda PCX anh 8

Bộ mâm 13 inch là "dàn chân" của EV Urban Concept, kết hợp bộ lốp thương hiệu Pirelli.
Honda PCX anh 9

Sàn để chân của Honda EV Urban Concept là nơi đặt gói pin cố định. Trên bộ pin có logo phát sáng của thương hiệu ở dạng chữ.
Honda PCX anh 10

Yên xe đôi thiết kế liền mạch.
Honda PCX anh 11

Motor điện truyền động dây đai trên Honda EV Urban Concept. Hãng xe Nhật Bản chưa tiết lộ thông số kỹ thuật của mẫu xe máy điện.
Honda PCX anh 12

Honda EV Urban Concept được tích hợp khả năng kết nối với ứng dụng trên điện thoại thông minh, cho phép người dùng kiểm tra tình trạng của động cơ, pin và các thông số quan trọng khác của xe.

Honda PCX anh 13

EV Urban Concept thể hiện tầm nhìn của Honda về giao thông đô thị trong tương lai gần. Sau năm 2025, Honda đặt mục tiêu làm dày thêm danh mục xe máy điện, hướng đến trở thành cái tên hàng đầu thị trường xe 2 bánh thuần điện. Ảnh: Honda.

Phúc Hậu

Ảnh: Phong Vân (từ Tokyo)

Honda PCX Honda EV Urban Concept xe máy điện Honda

