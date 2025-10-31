Đây có thể là Honda PCX thuần điện

Tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 , Honda giới thiệu mẫu xe máy điện EV Urban Concept. Cùng với EV Fun Concept, mẫu xe mang dáng dấp tương lai này từng ra mắt lần đầu tại EICMA 2024 ở Milan (Italy) vào cuối năm ngoái.

Kiểu dáng của EV Urban Concept mang nhiều nét tương đồng Honda PCX. Nếu hãng xe Nhật Bản có kế hoạch điện hóa mẫu tay ga PCX, EV Urban Concept có thể trở thành nền tảng lý tưởng để phát triển.

Sàn để chân của Honda EV Urban Concept là nơi đặt gói pin cố định. Trên bộ pin có logo phát sáng của thương hiệu ở dạng chữ.

Honda EV Urban Concept được tích hợp khả năng kết nối với ứng dụng trên điện thoại thông minh, cho phép người dùng kiểm tra tình trạng của động cơ, pin và các thông số quan trọng khác của xe.

EV Urban Concept thể hiện tầm nhìn của Honda về giao thông đô thị trong tương lai gần. Sau năm 2025, Honda đặt mục tiêu làm dày thêm danh mục xe máy điện, hướng đến trở thành cái tên hàng đầu thị trường xe 2 bánh thuần điện. Ảnh: Honda.

