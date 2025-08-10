Dạy học bằng ngoại ngữ từ bậc tiểu học

Từ tháng 9/2025, các cơ sở giáo dục có thể tổ chức dạy và học một số môn hoặc một phần nội dung môn học bằng tiếng nước ngoài.

Việc dạy bằng ngoại ngữ ở trường phổ thông sẽ ưu tiên cho lĩnh vực toán học, công nghệ, khoa học... Ảnh: Pexels.

Từ ngày 25/9, Nghị định số 222/2025/NĐ-CP ngày 8/8/2025 của Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

Yêu cầu đối với chương trình

Theo nghị định, đối với giáo dục phổ thông, các trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam có thể tổ chức dạy và học một số môn hoặc một phần nội dung môn học bằng tiếng nước ngoài, ưu tiên các lĩnh vực toán học, khoa học tự nhiên, công nghệ và tin học.

Với giáo dục thường xuyên, chương trình được phép dạy, học một phần bằng tiếng nước ngoài. Giáo trình, tài liệu do giám đốc cơ sở lựa chọn từ nguồn của Bộ GD&ĐT hoặc tài liệu của các cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp, tổ chức giáo dục trong và ngoài nước, phù hợp với nhu cầu người học và điều kiện của đơn vị.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, các ngành, nghề đã được cấp phép hoạt động hoặc tự chủ mở ngành theo quy định có thể giảng dạy một phần hoặc toàn bộ bằng tiếng nước ngoài. Giáo trình, tài liệu được hiệu trưởng hoặc giám đốc phê duyệt sau khi hội đồng thẩm định xem xét.

Với giáo dục đại học, các chương trình, môn học, học phần đã được phê duyệt có thể dạy một phần hoặc toàn bộ bằng tiếng nước ngoài. Giáo trình, tài liệu cũng phải qua thẩm định của hội đồng chuyên môn trước khi được hiệu trưởng hoặc giám đốc phê duyệt.

Nghị định khuyến khích áp dụng công nghệ mới trong giảng dạy, bao gồm ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số; xây dựng hệ thống học tập trực tuyến, giáo trình/tài liệu điện tử; quản lý học sinh và đánh giá kết quả học tập.

Đồng thời, nghị định cũng đặt ra yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực ngoại ngữ đối với giáo viên, giảng viên ở từng cấp học, trình độ đào tạo. Cụ thể, người dạy phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo và bồi dưỡng theo quy định.

Về năng lực ngoại ngữ, giáo viên tiểu học và THCS phải đạt tối thiểu bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương); giáo viên THPT tối thiểu bậc 5.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, người dạy các trình độ phải có năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên. Giảng viên đại học cần đáp ứng yêu cầu giảng dạy của chương trình đào tạo, tối thiểu bậc 5.

Đáng chú ý, nghị định miễn yêu cầu năng lực ngoại ngữ đối với người được đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ toàn thời gian ở nước ngoài bằng ngoại ngữ và có văn bằng được công nhận, hoặc có bằng cử nhân ngoại ngữ, sư phạm ngoại ngữ tại Việt Nam.

Ở bậc đại học, các chương trình đã được phê duyệt có thể dạy một phần hoặc toàn bộ bằng tiếng nước ngoài. Ảnh: Phương Lâm.

Thu phí ra sao?

Tại cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, học phí được xác định theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, thu bù chi và có sự đồng thuận của người học. Việc thu, sử dụng và quản lý do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Trong khi đó, tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và giáo dục đại học công lập, mức học phí căn cứ vào mức độ tự chủ tài chính, khả năng chi trả của người học và định mức kinh tế - kỹ thuật theo luật hiện hành. Cơ sở phải công khai mức thu trước khi tuyển sinh và giải trình với người học, xã hội.

Với cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, nhà trường chủ động xây dựng mức học phí cho từng năm học, khóa học, môn học hoặc học phần, bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý. Cơ sở phải công khai, thuyết minh học phí bình quân, lộ trình và tỷ lệ tăng hàng năm, đồng thời giải trình với người học và xã hội.

Việc thu, sử dụng và quản lý học phí dạy và học bằng tiếng nước ngoài tại các trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị định cũng nhấn mạnh việc sử dụng học phí là để bảo đảm các chi phí cho việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài, bao gồm chi trả thù lao cho giáo viên. Các khoản chi từ học phí thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Việc quản lý học phí, công tác kế toán và thống kê, tổng hợp, báo cáo quyết toán hàng năm của đơn vị được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm công khai, minh bạch. Cơ sở giáo dục phải thực hiện yêu cầu về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan tài chính, cơ quan kiểm toán và cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền về việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài.