Đây là cách CSGT có thể phát hiện vi phạm qua camera giám sát

Hệ thống camera giám sát giao thông AI có thể phát hiện lỗi vi phạm với chất lượng hình ảnh sắc nét, hiển thị rõ lỗi cũng như biển số phương tiện vi phạm.

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Bộ Công an mới đây vừa đăng tải loạt hình ảnh một số trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đáng chú ý, các vi phạm này được ghi nhận thông qua camera giám sát giao thông AI đã lắp đặt tại TP Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Loạt hình ảnh do Cục CSGT chia sẻ cho thấy chất lượng hình ảnh khá tốt, hiển thị rõ ràng lỗi vi phạm của người tham gia giao thông, chẳng hạn không thắt dây đai an toàn, vận chuyển hàng hóa sai quy định, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển môtô, đi ngược chiều hay không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.

Các camera giám sát giao thông này cũng hiển thị rõ thông tin biển số phương tiện vi phạm. Đây sẽ là cơ sở để cơ quan chức năng tiến hành xử phạt lỗi vi phạm.

Hệ thống camera giám sát giao thông AI hoạt động khá hiệu quả. Theo Cục CSGT, riêng trong ngày 22/9 đã ghi nhận 43 trường hợp vi phạm trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong đó có 40 trường hợp không thắt dây an toàn, một trường hợp dùng tay sử dụng điện thoại di động.

Hệ thống camera giám sát đang thí điểm ở phố Phạm Văn Bạch (TP Hà Nội) thì ghi nhận đến 1.452 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ, bao gồm 1.339 môtô và 113 trường hợp ôtô vi phạm.

Cục CSGT cho biết các trường hợp này sẽ được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để xác định chủ phương tiện. Song song với đó, cán bộ Trung tâm chỉ huy giao thông Cục CSGT cũng sẽ tiến hành kiểm duyệt trước khi chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự đồng tình với việc sử dụng hệ thống camera giám sát giao thông AI để ghi nhận các vụ việc vi phạm trật tự an toàn giao thông.

"Ủng hộ nhiệt tình, lắp camera toàn thành phố để cho vào nề nếp", tài khoản Nguyễn Chính bình luận.

Trước con số 113 trường hợp ôtô vượt đèn đỏ chỉ trong một ngày tại giao lộ ở TP Hà Nội, nhiều ý kiến băn khoăn mức phạt 20 triệu đồng dường như chưa đủ răn đe.

Nhiều người cho rằng đây chính là lý do cần lắp đặt rộng rãi hệ thống camera giám sát để tiến hành phạt nguội và tăng tính răn đe cũng như nâng cao ý thức người tham gia giao thông, bởi không phải lúc nào lực lượng CSGT cũng có mặt ở hiện trường để xử lý vi phạm.

Ngoài ra, cũng còn một vài ý kiến bày tỏ lo ngại về mức độ hoàn chỉnh của hạ tầng đèn tín hiệu giao thông, dễ dẫn đến bị phạt oan. Thông qua phần bình luận trên fanpage chính thức, Cục CSGT khẳng định khi đèn gặp lỗi thì không thể xử phạt.

Trong nội dung Nghị định 168, khoản 9 Điều 6 quy định mức phạt tiền 18-20 triệu đồng đối với người điều khiển ôtô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Với người điều khiển môtô, xe gắn máy, mức phạt là 4-6 triệu đồng.

Đối với hành vi không thắt dây đai an toàn khi điều khiển ôtô chạy trên đường và/hoặc chở người trên ôtô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy, mức phạt dao động từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, quy định tại khoản 3 Điều 6 của Nghị định trên.