Đây là giá bộ sạc không dây của Porsche

So với giá bán bộ sạc treo tường Tesla, riêng phần đế sạc không dây của Porsche đã đắt hơn khoảng 10 lần.

Gần đây, Porsche đã giới thiệu một bộ sạc không dây dành cho ôtô điện, có thể dùng ngay trên Cayenne thuần điện sắp ra mắt. Đây không phải là hệ thống sạc không dây đầu tiên của ngành công nghiệp ôtô thế giới, nhưng Porsche tuyên bố sản phẩm của mình là bộ sạc cảm ứng 11 kW đầu tiên được thương mại hóa rộng rãi.

Trao đổi với Out of Spec Reviews trong khuôn khổ triển lãm IAA ở Munich (Đức), đại diện Porsche cho biết bộ sạc không dây sẽ có giá bán tại Đức khoảng 5.000 EUR, tương đương xấp xỉ 5.885 USD .

Giá bán này đã bao gồm VAT và đắt hơn đáng kể so với các bộ sạc Level 2 có dây thông thường. So với giá bán 535 EUR (khoảng 630 USD ) của Tesla Wall Connector tại Đức, bộ sạc không dây của Porsche đắt hơn gần 10 lần.

Theo InsideEVs, để sử dụng đế sạc không dây, Porsche Cayenne EV cần được trang bị phần cứng cần thiết để tiếp nhận điện năng, nâng tổng chi phí lên gần 7.000 EUR, tương đương khoảng 8.240 USD .

Nhìn chung, đây là một khoản tiền lớn để cho phép chủ xe Porsche Cayenne EV có thể chỉ đỗ xe mà không cần quan tâm đến việc cắm sạc. Tuy nhiên, ưu điểm của hệ thống là loại bỏ nguy cơ làm hỏng các điểm kết nối tại cổng sạc, vốn có thể dẫn đến chi phí sửa chữa lớn.

Theo nhận định của InsideEVs, giá bán các bộ sạc không dây sẽ còn giảm theo thời gian một khi công nghệ phát triển trong tương lai.

Bộ sạc không dây 11 kW của Porsche. Ảnh: Porsche.

Hệ thống của Porsche gồm một đế sạc nặng khoảng 50 kg đặt trên sàn, có thể cắm trực tiếp vào ổ điện. Hãng xe Đức cung cấp 2 phiên bản đế sạc, một loại một pha 48 A và bản khác 3 pha 16 A, tất cả đều có thể đáp ứng công suất sạc tối đa 11 kW.

Bản thân đế sạc có khả năng chống nước, được tích hợp cảm biến radar sẽ tự động dừng sạc khi phát hiện vật thể lạ.

Đầu nhận sạc trên ôtô điện Porsche được làm mát bằng chất lỏng, sẽ truyền trực tiếp dòng điện một chiều đến pin cao áp. Hãng xe Đức cho biết hiệu suất sạc của hệ thống đạt 90%, thấp hơn so với hệ thống sạc có dây, vốn thông thường đạt mức cao nhất đến 94%.

Porsche xác nhận sẽ sớm bán bộ sạc không dây này tại Mỹ, tuy nhiên chưa chia sẻ giá bán dự kiến.

“Chúng tôi chưa có bất kỳ thông tin nào về giá bán bộ sạc này tại Mỹ cũng như các tùy chọn bổ sung. Porsche sẽ hoàn thiện các chi tiết này trước khi chính thức ra mắt vào cuối năm”, phát ngôn viên của Porsche Bắc Mỹ chia sẻ với InsideEVs.