Thay đổi cách tư vấn tuyển sinh một chiều truyền thống, trường ĐH Nguyễn Tất Thành triển khai hình thức mới trên Zalo giúp sĩ tử cập nhật thông tin, nhận tư vấn 1:1 trong suốt kỳ thi vừa qua.

Trần Trung Hiếu là tân sinh viên của ngành Công nghệ thông tin, trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU). Những ngày tháng 9, Hiếu thở phào nhẹ nhõm khi đã kết thúc hành trình chọn ngành, chọn trường.

Dù sớm xác định đam mê với ngành công nghệ thông tin, Hiếu vẫn hoang mang khi phải lựa chọn trường đại học phù hợp giữa ma trận thông tin tư vấn tuyển sinh trên mạng. Chàng sinh viên năm nhất chia sẻ những buổi tư vấn tuyển sinh theo cách truyền thống vốn thường diễn ra một chiều, chia sẻ chung chung chưa thực sự giúp Hiếu hiểu rõ về con đường học tập và tương lai nghề nghiệp của bản thân.

Hình thức tư vấn tuyển sinh truyền thống thường diễn ra một chiều, ít tương tác với thí sinh. Ảnh: NTTU

Giờ đây khi đã chuẩn bị thành tân sinh viên NTTU, Hiếu vui mừng chia sẻ: “Đứng trước quyết định quan trọng cho tương lai, em rất muốn được tương tác trực tiếp với nhà trường để giải đáp các thắc mắc, thay vì chỉ đọc thông tin một chiều. Kênh Zalo OA của NTTU thật sự tạo ra khác biệt, em được cập nhật thông báo trong suốt quá trình xét tuyển hồ sơ một cách đầy đủ và trực quan. Là một sinh viên ngành CNTT, em cảm nhận thấy nhà trường rất chú trọng vào việc chuyển đổi số khi lựa chọn phương thức tư vấn và tương tác với sinh viên trên kênh giao tiếp hiệu quả như Zalo. Điều này khiến em tự tin hơn vào lựa chọn của mình, giờ đây em rất háo hức với hành trình sắp tới tại NTTU”.

Để đưa ra quyết định quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai, các bạn trẻ dành nhiều thời gian để tìm hiểu về ngành và trường, không chỉ dừng lại ở đọc thông tin, mà thậm chí là trao đổi trực tiếp với đại diện trường, lắng nghe chia sẻ từ cựu sinh viên. Điều này đòi hỏi các trường cần mở rộng các kênh truyền thông, phù hợp với nhu cầu và hành vi tìm kiếm thông tin của các bạn trẻ.

Kênh thông tin và tư vấn tuyển sinh toàn diện, tích hợp ngay trên Zalo

So với thế hệ đi trước, các bạn trẻ Gen Z giờ đây dành nhiều thời gian sử dụng điện thoại. Nhiều nhà trường đã nhanh nhạy mở thêm các kênh truyền thông, hỗ trợ tuyển sinh qua nền tảng điện thoại. Tận dụng thế mạnh của nền tảng Zalo, không ít trường đã mở thêm kênh Zalo OA (Tài khoản chính thức trên Zalo) để phục vụ hoạt động tuyển sinh.

Trung Hiếu cho biết khi liên hệ với trường Đại học Nguyễn Tất Thành qua kênh Zalo OA, Hiếu khá bất ngờ khi nhận được sự hỗ trợ hoàn toàn khác biệt với các kênh thông tin khác. Không chỉ được giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng, Zalo OA còn kết nối tới Zalo Mini App của nhà trường, thuận lợi cho các bạn trẻ tra cứu thông tin ngành học, song song với tư vấn tuyển sinh. Từ lộ trình học tập chi tiết, nội dung của từng môn học, mức độ ứng dụng thực tế trong ngành, cho đến cơ hội nghề nghiệp trước và sau khi tốt nghiệp - tất cả đều được cung cấp một cách rõ ràng, chi tiết và kịp thời, ngay trên Zalo.

Kênh thông tin và tư vấn của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trên Zalo.

Trong suốt quá trình tìm hiểu và cân nhắc trường, Hiếu nhận được tư vấn nhiệt tình và chi tiết từ kênh Zalo OA của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Không chỉ dừng lại ở bước tư vấn, sau khi đăng ký vào NTTU, trong suốt quá trình hồ sơ được xét duyệt Hiếu đều nhận được tin thông báo từ OA của trường Đại học Nguyễn Tất Thành về tình trạng hồ sơ của mình.

Điều đặc biệt và khó quên nhất đối với Hiếu chính là tin nhắn thông báo trúng tuyển đến từ Zalo của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Toàn bộ quá trình tiếp cận thông tin của Trung Hiếu đều diễn ra trọn vẹn trên Zalo, dễ dàng và tiện lợi.

Bước chuyển mình hiệu quả của nhà trường với bộ giải pháp Zalo Business Solutions

Bên cạnh những kênh tuyển sinh truyền thống, trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã triển khai đồng thời kênh tư vấn và tuyển sinh mới trên Zalo dựa trên bộ giải pháp doanh nghiệp (Zalo Business Solutions) bao gồm Zalo OA, Zalo Mini App và gửi tin thông báo Zalo Notification Services (ZNS). Trong đó, Zalo OA là kênh xác thực của NTTU để tư vấn 1:1, gửi tin truyền thông thường xuyên tới người theo dõi, tin ZNS được ứng dụng để gửi trực tiếp đến số điện thoại của sinh viên nhằm chăm sóc và cập nhật về quá trình xét tuyển còn kênh Zalo Mini App được triển khai nhằm cung cấp thông tin tuyển sinh nhanh chóng cập nhật.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đang tích cực sử dụng bộ giải pháp ZBS của Zalo. Ảnh: NTTU.

Sau một thời gian triển khai, nhà trường ghi nhận 16.166 người quan tâm trên kênh Zalo OA. Trong 2 tháng tuyển sinh, lượt quan tâm đặc biệt tăng, với gần 2.000 người theo dõi mới. Dù mới đưa vào triển khai, kênh Zalo Mini App cũng ghi nhận số người dùng hoạt động khoảng 1.174 người - tăng gần 1.000 người dùng mới chỉ trong tháng 7/2025.

Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành chia sẻ về giải pháp Zalo Business Solutions.

Tiến sĩ Trần Ái Cầm - Hiệu trưởng trường ĐH Nguyễn Tất Thành - chia sẻ: “Zalo là kênh liên lạc phổ biến và gần gũi nhất với thí sinh và phụ huynh Việt Nam. Việc sử dụng các giải pháp Zalo Business Solutions giúp nhà trường tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu một cách tự nhiên và hiệu quả. Zalo là kênh thông tin nhanh chóng đã giúp thí sinh kết nối nhanh chóng khi cần tìm hiểu thông tin tuyển sinh, thủ tục xét tuyển. Việc kết nối với hệ thống giúp tương tác với thí sinh đúng nhu cầu thời gian thực".