Dậy từ 4h sáng mỗi ngày, vượt nắng mưa tập xếp hình A80

Hòa chung không khí rộn ràng của cả nước, bất kể nắng mưa, hàng nghìn sinh viên thuộc khối xếp hình, đồng diễn nghệ thuật vẫn nghiêm túc tập luyện cho sự kiện A80.

Nguyễn Thị Thu Hoài hăng hái tham gia tập luyện tại khối xếp hình nghệ thuật. Ảnh: Trần Hiền.

Một tuần nay, ngày nào, Nguyễn Thị Thu Hoài, sinh viên Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, cũng thức dậy từ hơn 4h để kịp có mặt ở trường lúc 5h30, sau đó lên xe di chuyển đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Ở đây, em cùng hàng nghìn sinh viên khác tham gia tập luyện chuẩn bị cho khối xếp hình và đồng diễn nghệ thuật tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

"Ngay khi trường kêu gọi, em đã đăng ký luôn mà không chần chừ", ánh mắt lấp lánh niềm vui, Thu Hoài chia sẻ với Tri Thức - Znews về niềm hạnh phúc khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại.

Các khán đài của sân vận động phủ kín sinh viên. Dù thời tiết có lúc nắng gắt, lúc đổ mưa rào nhưng trên sân tập, các sinh viên vẫn nghiêm túc chấp hành từng khẩu lệnh, giữ đồng đều đội hình.

Thu Hoài chủ động chuẩn bị nón, khăn, khẩu trang, quạt để bảo vệ bản thân dưới nắng nóng gay gắt. Nữ sinh cho biết ban tổ chức cũng đã chuẩn bị nước uống và đảm bảo y tế, dặn dò các em chống nắng cẩn thận.

Với năng khiếu của mình, Hoài còn vẽ lên nón lá các chữ Việt Nam, độc lập, tự do, để thể hiện tình yêu nước và tri ân đến thế hệ cha anh đi trước.

Khoảng 4.600 sinh viên thuộc khối xếp hình nghệ thuật, 1.200 em khác tham gia đồng diễn. Ảnh: Trần Hiền.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sinh viên được huy động cho khối xếp hình nghệ thuật đến từ các trường đại học, cao đẳng thuộc các lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, mỹ thuật và du lịch; như Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Học viện Múa Việt Nam...

Bà Uyên Chi, Tổng biên đạo khối xếp hình, xếp chữ nghệ thuật, cho biết có khoảng 4.600 sinh viên tham gia tiết mục này. Kịch bản sẽ bao gồm các khẩu hiệu quen thuộc với mọi người Việt, như "Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muôn năm", "Không có gì quý hơn độc lập tự do", "Vì nhân dân quên mình"...

Xen kẽ là hình ảnh tái hiện không gian, không khí ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, đưa người xem trở về khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc. Màn trình diễn này sẽ xuyên suốt quá trình diễu binh, diễu hành sáng 2/9 tại quảng trường Ba Đình.

Trong khi đó, khối đồng diễn có 1.200 sinh viên cùng các nghệ sĩ, diễn viên múa chuyên nghiệp. Các khối sẽ được chia ca để tập luyện, trung bình khoảng 6 giờ mỗi ngày.

"Khó khăn nhất có lẽ là thời gian tập kéo dài, thời tiết khắc nghiệt, có hôm mưa to, có hôm nắng gắt. Khối xếp hình, xếp chữ phải đợi khi trời mát hoặc có bóng râm mới có thể di chuyển ra sân cỏ để tập luyện. Trong khi đó, khối đồng diễn phải thực hiện nhiều động tác chạy và vận động mạnh. Nếu tập ngoài trời quá nắng, các bạn có thể bị kiệt sức", bà Chi chia sẻ.

Để đảm bảo tiến độ, tổng đạo diễn cho biết có những ngày, sinh viên ở lại sân vận động tập luyện đến khuya. Sau những giờ tập căng thẳng, các em đem đàn, sáo ra khuấy động không khí, biến sân tập trở thành một sân khấu nhỏ đầy ngẫu hứng.

Những tiếng đàn guitar rộn ràng không chỉ xua tan mệt mỏi sau những giờ tập luyện mà còn tạo nên một không khí vui tươi, đầy sức sống của tuổi trẻ.