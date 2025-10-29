ĐB Quốc hội: Nhân viên y tế đã đổ máu ở nơi đáng lẽ bình yên nhất

Đại biểu Quốc hội đề nghị xem hành vi cản trở nhân viên y tế khi làm nhiệm vụ là chống người thi hành công vụ, đồng thời có cơ chế công nhận thương binh cho lực lượng này.

Đại biểu Quốc hội Trần Khánh Thu yêu cầu có hành lang pháp lý vững chắc để bảo vệ nhân viên y tế. Ảnh: Quốc hội.

Sáng 29/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, bà Trần Khánh Thu, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, đã bày tỏ nhiều trăn trở liên quan đến vấn đề bảo vệ an toàn cho đội ngũ nhân viên y tế trong môi trường làm việc. Bà yêu cầu phải có hành lang pháp lý đủ mạnh để bảo vệ “những người đang gìn giữ sinh mạng của người khác”.

Tình trạng báo động trong ngành y tế

Bà Trần Khánh Thu mở đầu bằng việc nhắc lại thành tựu kiểm soát thành công đại dịch Covid-19, thể hiện tinh thần “đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết”. Sự thành công này giúp Việt Nam được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

“Hình ảnh của lực lượng tuyến đầu, những chiến sĩ áo trắng đã trở thành biểu tượng sáng ngời, nhiệt huyết, phát huy tinh thần và bản lĩnh Việt Nam. Nhưng trong thời bình hôm nay, họ có thật sự được làm việc trong môi trường an toàn hay chưa? Đó là câu hỏi vẫn còn day dứt trong tôi”, bà nói.

Đại biểu Hưng Yên cho biết tại kỳ họp Quốc hội thứ 9, bà từng báo cáo tình trạng bạo hành nhân viên y tế liên tiếp xảy ra, gây bức xúc trong toàn ngành. Tuy nhiên, thực tế cho thấy mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Nhân viên y tế tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị tấn công. Ảnh: Nghệ An News.

Bà nhắc lại vụ việc tại Bệnh viện Nam Định, khi bác sĩ bị hành hung trong lúc đang cấp cứu bệnh nhân. Hai ngày sau, một sự cố tương tự tiếp tục xảy ra ngay tại tỉnh này. Người nhà bệnh nhân có xin lỗi vì nóng nảy, nhưng rồi mọi chuyện nhanh chóng rơi vào im lặng.

Theo bà Thu, các vụ việc bạo hành trước đây chủ yếu xảy ra ở khu cấp cứu, nơi áp lực và cảm xúc của người nhà dâng cao. Nhưng ngày 23/10 vừa qua, bạo lực đến đổ máu đã xảy ra ngay trong khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, nơi đáng lẽ bình yên nhất bệnh viện, bất chấp những cảnh báo và quy định pháp luật đã nhiều lần được nhắc tới.

“Chỉ sau vài phút khi vụ việc bùng phát, lực lượng an ninh đã có mặt, song bốn cán bộ y tế, hai người nhà và một trẻ sơ sinh vẫn bị thương. Nữ điều dưỡng bị 11 vết thương, trong đó có bốn vết thương chí mạng thấu ngực, đứt hai nhánh động mạch dưới đòn”, bà cho biết.

Đề xuất công nhận thương binh cho nhân viên y tế bị thương khi làm nhiệm vụ

Bà nhấn mạnh những sự cố như vậy đã được cảnh báo từ lâu, nhưng vẫn tiếp diễn, thậm chí nghiêm trọng hơn.

“Ngành y không thể phát triển nếu những người làm nghề không được bảo vệ. Họ không phải là cỗ máy mà là con người, cần được tôn trọng, cảm thông và đảm bảo an toàn trong công việc”, bà nói.

Theo đại biểu Hưng Yên, dù đã có nhiều chính sách y tế được ban hành, song hành lang pháp lý để bảo vệ nhân viên y tế, vẫn chưa đủ mạnh. Bà nhấn mạnh không thể để những người làm nghề y phải thực hiện sứ mệnh cứu người trong sự bất công và thiếu an toàn. Họ bước vào nghề với lý do duy nhất là cứu người, và xã hội không thể để những “chiến sĩ áo trắng” phải đánh đổi tính mạng của mình khi đang nỗ lực bảo vệ sinh mạng cho người khác.

Từ thực tế đó, bà Trần Khánh Thu đề nghị Quốc hội bổ sung vào Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 (Điều 3, mục 3.7) nội dung: “Bảo đảm cán bộ, nhân viên y tế được làm việc trong môi trường an toàn. Trường hợp dùng hành vi dùng vũ lực, đe dọa vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở nhân viên y tế khi thi hành nhiệm vụ được xem là hành vi chống người thi hành công vụ.”

Bên cạnh đó, bà cũng đề xuất công nhận liệt sĩ đối với nhân viên y tế hy sinh khi làm nhiệm vụ, và thương binh đối với người bị thương trong khi thi hành công vụ, đồng thời kiến nghị điều chỉnh Pháp lệnh Người có công và Nghị định 131/2021 của Chính phủ để tránh thiệt thòi cho lực lượng này.