Đề án, cuộc thi - 'đặc sản' của sinh viên Hoa Sen

Tại trường Đại học Hoa Sen (HSU), trải nghiệm học tập không chỉ nằm trong sách vở mà còn hiện diện ở những cuộc thi, đề án - nơi sinh viên thực sự “làm nghề” trước khi ra trường.

Điều này đã trở thành dấu ấn riêng, làm nên thương hiệu sinh viên Hoa Sen qua nhiều thế hệ.

Đề án sinh viên phát triển bền vững qua hơn một thập kỷ

Nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của sinh viên thông qua trải nghiệm thực tiễn, HSU đã tiên phong chuyển đổi môn học thành đề án, cuộc thi. Từ sân chơi cấp trường, nhiều đề án, cuộc thi do sinh viên khởi xướng đã vươn tầm thành các cuộc thi toàn quốc, thu hút hàng trăm thí sinh mỗi năm và ngày càng khẳng định sức ảnh hưởng trong cộng đồng sinh viên.

Trong mỗi đề án, sinh viên giữ vai trò trung tâm từ xây dựng ý tưởng, viết proposal, tìm tài trợ, truyền thông, quản lý ngân sách, thời gian, nhân lực đến vận hành sự kiện. Mỗi cuộc thi là một “mô hình doanh nghiệp thực chiến”, nơi sinh viên được rèn luyện chuyên môn lẫn năng lực giải quyết vấn đề, làm việc nhóm.

Các sân chơi học thuật từ kinh doanh, tài chính, du lịch - dịch vụ đến công nghệ, sáng tạo đều thể hiện rõ năng lực tổ chức, tư duy và bản lĩnh của sinh viên. Nhờ sự nghiêm túc trong vận hành và đầu tư từ nhà trường, nhiều cuộc thi phát triển bền vững qua hơn một thập kỷ, trở thành thương hiệu gắn liền với nhiều thế hệ sinh viên Hoa Sen.

Tiêu biểu là cuộc thi The Future Chef - sân chơi toàn quốc cho hơn 10.000 đầu bếp trẻ trong 12 năm qua, từng xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam vào năm 2022. Đồng thời, sinh viên còn tổ chức I-Hotelier - cuộc thi mang tính biểu tượng cho ngành nhà hàng - khách sạn đã trải qua 16 mùa.

Về lĩnh vực sáng tạo, TVCreate - sân chơi 13 năm tuổi, được xem là “lò luyện nghề” thực thụ, giúp sinh viên cọ xát với môi trường marketing thực tế và làm quen với quy trình sản xuất TVC quảng cáo chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, hoạt động công chiếu phim EOS đã tạo dựng một thập kỷ vàng son, trở thành cái nôi của các nhà làm phim trẻ. Nhiều tác phẩm từ EOS đã bước ra đấu trường điện ảnh lớn, nhận tài trợ từ các đơn vị quốc tế, được giới chuyên môn đánh giá cao. Sinh viên ngành thiết kế thời trang cũng có 12 năm xây dựng tiếng vang trong giới mộ điệu với chương trình trình diễn thời trang Fashion Creation.

Sinh viên khoa Marketing - Truyền thông tổ chức cuộc thi TVCreate 2025 với chủ đề "Vang âm di sản Việt", tạo sân chơi cho người trẻ tái hiện văn hóa qua ngôn ngữ sáng tạo.

Nhiều doanh nghiệp tầm cỡ công nhận

Không chỉ duy trì quy mô tổ chức chuyên nghiệp, các cuộc thi, đề án còn tạo dựng được uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hầu hết cuộc thi đều được bảo trợ chuyên môn bởi các chuyên gia đầu ngành, một số đề án còn có sự đồng hành xuyên suốt của các doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế.

Điển hình, trong lĩnh vực tài chính - kế toán, sinh viên đã ghi dấu ấn rõ nét qua các cuộc thi học thuật được tổ chức 100% bằng tiếng Anh như The Professional Analyst hay Một ngày làm kế toán trưởng. Trong đó, cuộc thi Một ngày làm kế toán trưởng do sinh viên khoa Tài chính - Ngân hàng tổ chức được cố vấn bởi Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) và các công ty kiểm toán, chứng khoán hàng đầu.

Cuộc thi The Professional Finance Analyst được tổ chức bằng tiếng Anh bởi sinh viên khoa Tài chính - Ngân hàng.

Hay trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn, cuộc thi I-Bartender với hơn nửa thập kỷ ươm mầm thế hệ bartender trẻ Việt Nam đã nhận được sự cố vấn từ các chuyên gia F&B hàng đầu thế giới. Đáng chú ý, mùa giải 2025 có sự góp mặt của anh Ho Boon Leong - top 100 Tatler Best of Asia, và quản lý của Native - quán bar thuộc danh sách Asia’s 50 Best Bars.

Cùng với đó, cuộc thi I-Hotelier cũng có sự đồng hành suốt nhiều năm liền của các thương hiệu khách sạn quốc tế 5 sao như New World Saigon, Continental Hotel Saigon, Sheraton Hotel… Những đơn vị nổi tiếng về tính chuyên nghiệp, tiêu chuẩn cao này đã bảo chứng cho chất lượng của các cuộc thi, đồng thời mang đến trải nghiệm và cơ hội nghề nghiệp rộng mở cho sinh viên.

Đối với sinh viên khoa Kinh tế - Quản trị, loạt cuộc thi như HSU Business Challenge, The Future Human Resource Manager… với sự cố vấn của các nhà quản lý, kinh doanh hàng đầu, trở thành bệ phóng nghề nghiệp, nơi rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, tư duy quản trị. Ngoài ra, sinh viên HSU còn không ngừng khẳng định dấu ấn sáng tạo và tinh thần doanh chủ qua những sân chơi như Behind the Data, The Guiding Star, Micatcher, Culture Day, HSU Programming Challenge, Đấu trường thương mại quốc tế…

Cuộc thi I-Bartender được cố vấn bởi các chuyên gia F&B hàng đầu trong nước và quốc tế.

Các đề án, cuộc thi tại HSU không chỉ là môi trường học tập thực tiễn, mà còn là cầu nối quan trọng với doanh nghiệp. Nhiều sinh viên đã được tuyển dụng ngay khi còn trên giảng đường nhờ năng lực chuyên môn, tư duy tổ chức và bản lĩnh vượt trội.