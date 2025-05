Đề nghị mức án với cựu phó vụ trưởng gợi ý doanh nghiệp hối lộ 14,2 tỷ

Tại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương), đại diện Viện kiểm sát (VKS) đề nghị tuyên phạt ông An 12-13 năm tù.

Tại phiên tòa, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Tuấn Quỳnh (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng) 3 năm tù treo; Trần Trác Việt Đức (cựu Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt) 11-12 năm tù và Đỗ Thị Tuyết Nga (cựu Kế toán trưởng Công ty Bách Khoa Việt) 3-4 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Lộc An với vai trò là Trưởng đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu, biết rõ Công ty Bách Khoa Việt và Công ty Long Hưng không đủ điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, nhưng vì vụ lợi nên An đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình là Trưởng đoàn kiểm tra cấp phép kinh doanh xăng dầu gợi ý, đề nghị Trần Thị Loan Phương và Nguyễn Tuấn Quỳnh đưa hối lộ và nhiều lần nhận hối lộ của Phương và Quỳnh 14,2 tỷ đồng để tạo điều kiện cho Công ty Bách Khoa Việt được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu và Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. Ảnh: Trung Đỗ.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng nhận thức rõ Công ty Long Hưng không đủ điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, nên đã liên hệ nhờ Nguyễn Lộc An giúp để được cấp giấy phép này.

Sau khi được Nguyễn Lộc An giúp Công ty Long Hưng được cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu trái pháp luật, An đã gợi ý, đề nghị Quỳnh đưa tiền cho An, Quỳnh hiểu ý của An và biết An có quyền hạn kiểm tra điều kiện, thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Công ty Long Hưng nên đã thực hiện hành vi đưa cho An 5 tỷ đồng .

Mặt khác, do sợ An gây khó khăn trong việc kinh doanh xăng dầu, bị cáo đã đồng ý chi cho An 5 tỷ đồng , hành vi phạm tội của bị cáo có mức độ. Sau khi đưa hối lộ, bị cáo đã nhận thức được sai phạm của mình, trước khi Cơ quan điều tra triệu tập để làm rõ, bị cáo đã có đơn tố cáo trình bày rõ việc nhận hối lộ của bị cáo Nguyễn Lộc An, đồng thời tích cực phối phợp cung cấp tài liệu để Cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án; Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Quá trình hoạt động bị cáo đã chỉ đạo Công ty Long Hưng khắc phục hậu quả và Công ty Long Hưng đã khắc phục hoàn thiện đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; Công ty Long Hưng được tặng nhiều bằng khen, giấy khen, có thành tích hỗ trợ người lao động, khôi phục sản xuất trong và sau dịch bệnh Covid-19, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, có đóng góp trong hoạt động khám chữa bệnh.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trung Đỗ.

Bản thân bị cáo cũng được tặng nhiều giấy khen, có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận Phú Nhuận (TP.HCM) biểu dương đạt danh hiệu người tốt, việc tốt; bị cáo bị bệnh suy thận mạn tính giai đoạn cuối, đã phẫu thuật ghép thận 2 lần tại nước ngoài, hiện điều trị dùng thuốc chống thải ghép, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81% và còn bị các bệnh Đái tháo đường tupe 2, Viêm gan siêu vi B-C, nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS năm 2015 để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.