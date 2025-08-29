Đề nghị truy tố 3 cựu lãnh đạo Khánh Hòa liên quan Tập đoàn Phúc Sơn

CQĐT hình sự Bộ Quốc phòng chuyển hồ sơ vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương có liên quan lên VKS Quân sự Trung ương đề nghị truy tố các bị can.

Thông báo do Đại tá Trương Quang Thùy, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng ký đã được gửi đến UBND tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Phòng không - Không quân; các tổ chức, cá nhân là bị hại, đương sự trong vụ án; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại, đương sự.

Theo thông báo này, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã có kết luận điều tra số 05/KLĐT-TT (P1) ngày 22/8/2025, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến VKS Quân sự Trung ương để đề nghị truy tố 6 bị can về tội danh "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo quy định tại khoản 2, điều 229 BLHS.

2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa: Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đề nghị truy tố.

Trong số đó, có 3 bị can nguyên cán bộ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đó là 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh; cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Công Thiên. Cùng bị khởi tố có cựu Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Võ Tấn Thái cùng 2 bị can Nguyễn Duy Cường, Hoàng Viết Quang, nguyên sĩ quan quân đội.

Trong vụ án này còn có 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, điều 174 BLHS, đó là Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á; Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn.

Liên quan đến vụ án, tại Khánh Hòa có dự án Khu đô thị Trung tâm thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch (TMDV-TC-DL) Nha Trang do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư. Gần 9 năm về trước, vào tháng 9/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao đất sân bay Nha Trang cũ để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên và cựu Giám đốc Sở TN&MT Võ Tấn Thái bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đề nghị truy tố.

Đến tháng 10/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định giao 62,3 ha đất trong khu vực sân bay Nha Trang cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án Khu đô thị Trung tâm TM-DV-TC-DL Nha Trang, nhưng không thông qua đấu giá. Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn đã lập các hợp đồng hợp tác đầu tư với nhiều khách hàng, chuyển nhượng hàng trăm lô đất để thu hơn 7.000 tỷ đồng .

Giữa năm 2017, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển 62,3 ha đất đã giao cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn để hoàn vốn 3 dự án BT giao thông với tổng mức đầu tư 3.562 tỷ đồng , nhà đầu tư được hoàn vốn hơn 20 ha đất thuộc dự án tại sân bay Nha Trang cũ.

Dự án Khu đô thị Trung tâm TM-DV-TC-DL Nha Trang tại khu đất sân bay Nha Trang cũ có nhiều sai phạm. Ảnh: H.H.

Sau một cuộc thanh tra, tháng 6/2021, Thanh tra Chính phủ đã kết luận việc sử dụng quỹ đất sân bay Nha Trang cũ để thanh toán cho các dự án BT có nhiều sai phạm. Nổi cộm nhất là bàn giao đất khi chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; chưa xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá trị quỹ đất hoàn vốn cho các dự án BT; chưa có quyết định phê duyệt giá đất; các dự án đều không hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng theo kế hoạch.

Được biết, các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa là bị can trong vụ án này đều đang chấp hành hình phạt tù tại các một số trại giam sau khi tòa án các cấp xét xử 4 vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" tại các dự án đầu tư ở Khánh Hòa.