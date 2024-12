Đề nghị truy tố 40 bị can trong đường dây tội phạm chiếm đoạt tiền tỷ

Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên tống đạt kết luận điều tra 40 bị can trong vụ án hình sự "Thu thập, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" xảy ra trong năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024 tại một số tỉnh phía Nam.

Theo Thượng tá Đào Minh Toản, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Yên, từ các hoạt động nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, đầu tháng 4/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an; Công an các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bến Tre đấu tranh triệt phá đường dây thu thập thông tin cá nhân của người khác để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trái phép, nhằm thu lợi bất chính.

Sau thời gian tập trung đấu tranh làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của từng đối tượng liên quan, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên có đủ căn cứ kết luận điều tra và đề nghị truy tố 40 bị can về tội danh nêu trên.

Nguyễn Thị Tuyết Nhung, một trong những bị can, đã có mặt tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên trong sáng 7/12/2024 để nhận kết luận điều tra vụ án. Ảnh: Việt Tường.

Trong số đó, có 5 bị can chủ chốt là Võ Minh Hùng (SN 1985, trú ở ấp Phú Hữu, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang); Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1992, trú khu phố 4, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương); Lê Ngọc Anh (SN 1994, trú ở khu phố Thống Nhất 2, phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Thanh Xuân (SN 2002, trú ở ấp 6, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Bá Việt (SN 2002, trú ấp 5, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Từ năm 2023, Võ Minh Hùng cùng 4 đối tượng nêu trên thành lập các Công ty TNHH tư vấn tài chính Minh Anh, Nhung Nguyễn, Việt Nhật và 12 điểm giao dịch gần các khu công nghiệp, trung tâm thương mại, khu dân cư đông người tại các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bến Tre. Sau đó, nhóm này tuyển dụng nhiều nhân viên nữ được trang bị đồng phục của doanh nghiệp, đảm trách nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn miễn phí cho khách hàng lập hồ sơ thủ tục vay vốn tín dụng.

Theo chỉ đạo của 5 đối tượng chủ chốt, mỗi khi tiếp xúc khách hàng có nhu cầu tư vấn tài chính, các nữ nhân viên giở chiêu trò thu thập, tàng trữ dữ liệu hình ảnh, thông tin từ căn cước công dân rồi sử dụng sim rác và dữ liệu thông tin “đánh cắp” được để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến, mỗi sim nhóm đối tượng này mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng thương mại khác nhau.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên thực thi lệnh khám xét tại Công ty TNHH tư vấn tài chính Nhung Nguyễn. Ảnh: CAPY.

Bằng thủ đoạn này, trong năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, Võ Minh Hùng cùng các đồng phạm đã thu thập, tàng trữ trái phép dữ liệu thông tin, hình ảnh cá nhân của 9.438 người để mở 27.468 tài khoản tại 31 ngân hàng thương mại bằng các phương thức điện tử trực tuyến, từ đó hưởng tiền khuyến mãi, thu lợi bất chính hơn 1,7 tỷ đồng .

Khám xét khẩn cấp tại các doanh nghiệp cùng 12 điểm giao dịch trong ngày 2/4/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã thu giữ nhiều tang vật như con dấu doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hàng chục điện thoại di động, máy tính, hàng chục nghìn tài khoản ngân hàng trực tuyến, hàng nghìn sim điện thoại rác để mở tài khoản trái phép.

Thượng úy, điều tra viên Lê Danh Tài, cho biết hành vi của Võ Minh Hùng cùng các bị can trong vụ án không chỉ xâm phạm trật tự xã hội, an toàn công cộng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, mà còn xâm pham chế độ bảo mật thông tin của người khác, cần phải được truy tố, xét xử nghiêm minh để góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.