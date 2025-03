Đề nghị truy tố băng cho vay nặng lãi do 'ông trùm' Ukraine điều hành

Công an TP.HCM đề nghị truy tố 30 bị can trong đường dây cho vay nặng lãi qua ứng dụng Oncredit do "ông trùm" người Ukraine điều hành từ xa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Lê Huỳnh Thanh Cang (54 tuổi, ngụ TP.HCM), Tymur Bugaievskyi (35 tuổi, quốc tịch Ukraine) cùng 28 đồng phạm về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Lập hệ sinh thái cho vay nặng lãi Theo hồ sơ, năm 2019, Lê Huỳnh Thanh Cang quen biết Katerynchyk Roman (39 tuổi, quốc tịch Ukraine) và hỗ trợ Roman tìm hiểu lĩnh vực tài chính tại Việt Nam. Sau đó, Roman thành lập 3 công ty gồm: Oncredit, Lợi Tín và IXORA, giao Cang quản lý hoạt động cho vay qua ứng dụng Oncredit tại Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Roman. Tháng 4/2023, Công ty Oncredit bị Công an TP Thủ Đức xử phạt 25 triệu đồng vì kinh doanh không đúng ngành nghề đăng ký. Sau đó, Roman chỉ đạo tạm dừng hoạt động, rời Việt Nam nhưng vẫn duy trì liên lạc với Cang để tái cấu trúc hệ thống. Cảnh sát lấy lời khai Bugaevskiy Tymur (áo vàng). Theo đó, Cang tìm kiếm nhân sự thân tín thành lập thêm các Công ty Lộc Tín, Cactus, Vinex, kết hợp với IXORA để vận hành mô hình khép kín cho vay lãi nặng thông qua ứng dụng Oncredit và hai website Oncredit.vn, Easycash.vn. Các công ty này hoạt động dưới danh nghĩa pháp nhân độc lập, nhưng thực chất nằm trong hệ sinh thái chung, chịu sự giám sát trực tiếp của Roman từ Ukraine và Cang tại Việt Nam. Họ ký kết hợp đồng hợp tác nhằm che giấu bản chất hoạt động cho vay nặng lãi. Người có nhu cầu vay tiền sẽ tải ứng dụng hoặc truy cập website, điền thông tin cá nhân và cho phép phần mềm truy cập danh bạ điện thoại. Sau khi đăng ký khoản vay, dữ liệu sẽ được hệ thống do Tymur Bugaievskyi lập trình và quản lý đánh giá. Nếu khách hàng có độ “tín nhiệm” cao, Công ty Lộc Tín (trước đây là Lợi Tín) sẽ thực hiện giải ngân. Nếu độ tín nhiệm thấp, Tymur sẽ khuyến nghị từ chối hoặc yêu cầu Công ty IXORA gọi điện xác minh thêm thông tin trước khi duyệt khoản vay. Để hợp thức hóa lãi suất theo quy định của pháp luật Việt Nam, công ty niêm yết lãi suất cố định 0,054%/ngày (19,44%/năm) trên ứng dụng và website. Tuy nhiên, trên thực tế, họ thu thêm nhiều khoản phí như phí tư vấn, phí gia hạn, phí phạt trễ hạn…khiến khách hàng phải trả mức tiền rất cao. Lãi suất thực tế lên đến 792%/năm Mức phí không cố định mà tùy thuộc vào số tiền vay, thời hạn vay và thời gian trễ hạn: Khoản vay lần đầu: từ 500.000 đồng đến dưới 4 triệu đồng; nếu vay 500.000 đồng/5 ngày, lãi suất 0%; nếu vay trên 500.000 đồng, lãi suất và phí 1%/ngày (tương đương 365%/năm); khoản vay từ lần thứ hai trở đi: thời hạn 7-30 ngày, lãi suất và phí 1,8-2,2%/ngày (tương đương 648-792%/năm). Lợi nhuận bất chính hàng trăm triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định có 20 khách hàng đã vay tiền qua hệ thống này với 162 hợp đồng vay, tổng số tiền giải ngân là 905,8 triệu đồng. Số tiền thu về hơn 1,1 tỷ đồng , trong đó: Tiền lãi suất theo quy định: 8,1 triệu đồng; số tiền thu lợi bất chính: hơn 260 triệu đồng. Sách về Pháp luật Cuốn "Thủ tục đăng ký và cấp một số giấy tờ cá nhân" gồm 10 chương với nội dung về thủ tục đăng ký khai sinh; kết hôn; giám hộ; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; về căn cước công dân; đăng ký thường trú, tạm trú và thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

https://vtcnews.vn/de-nghi-truy-to-bang-cho-vay-nang-lai-qua-app-do-ong-trum-ukraine-dieu-hanh-ar932225.html