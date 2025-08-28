Đề nghị truy tố Chủ tịch Phúc Sơn liên quan dự án sân bay Nha Trang cũ

CQĐT hình sự Bộ Quốc phòng chuyển hồ sơ vụ án đến VKS quân sự trung ương đề nghị truy tố đối với Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) cùng một loạt cựu quan chức của tỉnh Khánh Hòa liên quan đến dự án tại sân bay Nha Trang (cũ).

Ngày 28/8, nguồn tin của Tiền Phong cho biết Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng có thông báo gửi UBND tỉnh Khánh Hòa; Quân chủng Phòng không - Không quân; cá nhân, tổ chức là bị hại, đương sự trong vụ án... về việc kết thúc điều tra vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương có liên quan.

Theo đó, sau khi kết luận điều tra vụ án, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát quân sự trung ương đề nghị truy tố đối với bị can Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (cùng là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa); Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa) cùng Nguyễn Duy Cường (nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) và Hoàng Viết Quang (nguyên Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu) về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" quy định tại khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự.

Dự án Trung tâm đô thị thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang tại sân bay Nha Trang (cũ).

Ngoài ra, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cũng đề nghị truy tố đối với bị can Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group) và Nguyễn Thị Hằng (cựu Phó tổng Giám đốc Phúc Sơn) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ, vào năm 2016, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định giao hơn 62 ha đất sân bay Nha Trang cũ cho Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án Trung tâm đô thị thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang mà không qua đấu giá đất để hoàn vốn cho ba dự án BT về giao thông gồm: Đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội; nút giao Ngọc Hội và các tuyến đường, các nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang cũ.

Đến nay, cả ba dự án BT đều chưa hoàn thành, chưa được quyết toán nhưng phần lớn đất sân bay Nha Trang cũ đã bị Tập đoàn Phúc Sơn công khai phân lô, bán nền từ lâu. Cụ thể, Tập đoàn Phúc Sơn đã phân thành 1.112 lô để bán theo các dạng "hợp đồng hợp tác đầu tư", "hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất".

Văn phòng Tập đoàn Phúc Sơn tại Nha Trang.

Kết quả, Tập đoàn Phúc Sơn đã bán 958 lô (tổng diện tích khoảng 15,6 ha) với tổng trị giá khoảng 10.000 tỷ đồng và đã thu của khách hàng hơn 7.000 tỷ đồng . Nhưng đến nay tất cả khách hàng đều không được bàn giao đất theo đúng hợp đồng đã được ký kết.

Vụ án "vi phạm quy định về quản lý đất đai" tại sân bay Nha Trang cũ đã được Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo và đã chỉ đạo kết thúc điều tra trong quý 2/2025.