Đề nghị truy tố cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 30 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

CQĐT đề nghị truy tố ông Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Số tiền ông Phạm Thái Hà trục lợi được xác định là 750 triệu đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 96 tỷ đồng .

Bị can Phạm Thái Hà. Ảnh: Bộ Công an.

Liên quan đến vụ án, ông Dương Văn Thái (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang) bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; gây thiệt hại hơn 96 tỷ đồng , hưởng lợi bất chính 900 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An) bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".

Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Duy Hưng đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng tại 5 dự án, hưởng lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng .

Liên quan đến vụ án, ông Trần Anh Quang, TGĐ Tập đoàn Thuận An, phạm vào tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", đóng vai trò thực hành, giúp sức cho ông Nguyễn Duy Hưng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng tại 5 dự án.