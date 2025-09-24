Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đề nghị truy tố đối tượng lừa bán đất công tại Phú Quốc

  • Thứ tư, 24/9/2025 06:42 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Sỹ, với cáo buộc làm giả giấy tờ để lừa bán đất công trong Vườn quốc gia Phú Quốc.

Nguyễn Thanh Sỹ (SN 1984, ngụ Phú Quốc) bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, năm 2017, Sỹ quen ông N.M.D. (SN 1962, ngụ Phú Quốc) và nói có 2 thửa đất ở xã Cửa Cạn (Phú Quốc) có pháp lý rõ ràng, không tranh chấp, nếu đồng ý mua, sẽ làm sổ đỏ cho ông D. đứng tên.

Ban dat cong, Phu Quoc anh 1

Đối tượng Nguyễn Thanh Sỹ.

Thực tế, Sỹ không hề biết chủ sử dụng, tình trạng pháp lý của 2 thửa đất trên. Để tạo niềm tin, Sỹ yêu cầu ông D. làm đơn xác nhận nguồn gốc đất, sau đó nhờ người làm giả xác nhận của UBND xã Cửa Cạn, kèm bản photocopy “biên nhận kiểm tra đất” mang tên ông D. có chữ ký, con dấu lãnh đạo UBND xã.

Tin tưởng, ông D. giao cho Sỹ 2,3 tỷ đồng mua hai thửa đất trên. Tuy nhiên, khu đất này thuộc ranh giới Vườn quốc gia Phú Quốc, do Nhà nước quản lý. Đến năm 2023, ông D. phát hiện bị lừa nên tố cáo tới công an.

https://tienphong.vn/de-nghi-truy-to-doi-tuong-lua-ban-dat-cong-tai-phu-quoc-post1780595.tpo

Nhật Huy/Tiền Phong

