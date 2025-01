Đề nghị truy tố kẻ đánh dã man người phụ nữ sau va chạm xe ở TP.HCM

Thượng tá Lê Đức Túy, Phó trưởng Công an quận 4 (TP.HCM), cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận chuyển hồ sơ đề nghị truy tố bị can Bùi Thanh Khoa (SN 1984, ngụ quận 10) về tội "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, Bùi Thanh Khoa đã bị Công an quận 4 bắt giữ để điều tra về tội danh trên sau khi đã đánh một người phụ nữ dã man trên đường.

Cụ thể, lúc 7h20 ngày 9/12, chị Quách Thanh Thủy An (SN 2001; thường trú: phường Đa Kao, quận 1) điều khiển môtô nhãn hiệu Honda SH mode, màu xám, biển số 59T2-322.05, đi từ hướng quận 7 qua cầu Kênh Tẻ, đến trước nhà số 120-122 Khánh Hội, phường 4, quận 4, thì bị Bùi Thanh Khoa điều khiển môtô nhãn hiệu Honda Air Blade, màu trắng, biển số: 59H1-547.48 ép môtô của chị An vào lan can giữa đường làm xe của chị An va quẹt vào phía sau xe của Khoa.

Cơ quan CSĐT Công an quận 4 tống đạt các thủ tục tố tụng bắt tạm giam Bùi Thanh Khoa.

Sau đó, Khoa chủ động dừng xe, quay lại dùng hai tay đánh liên tiếp vào mặt chị An. Khi chị An té ngã vào lan can giữa đường, Khoa tiếp tục dùng cùi chỏ tay trái đánh vào vùng đỉnh đầu của chị An và dùng chân phải đá vào mặt chị An.

Chị An đứng dậy, Khoa tiếp tục dùng tay đánh vào người chị An, cho đến khi có một người lái xe 16 chỗ đi bên chiều đường ngược lại dừng xe can ngăn, thì Khoa mới dừng tay rồi lên xe bỏ đi.

Chị An có tình trạng thương tích lúc vào viện: "Chấn thương bầm, sưng vùng gò má phải bầm niêm mạc miệng vùng môi dưới 02 x 02 cm".

Theo Cơ quan CSĐT Công an quận 4, hành vi của Bùi Thanh Khoa thể hiện tính côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, cố ý gây thương tích cho người khác.