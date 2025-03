Đề nghị truy tố nhóm cựu cán bộ TP Long Xuyên

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang chuyển hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 17 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" tại TP Long Xuyên.

Cụ thể, với nhóm tội danh "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư", CQĐT đề nghị truy tố 6 bị can, trong đó có 2 cựu Phó chủ tịch UBND TP. Long Xuyên là Nguyễn Bảo Sinh và Đào Văn Ngọc. Các bị can còn lại bị đề nghị truy tố tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", trong đó có Dương Chí Dũng, cựu Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang. Theo kết luận điều tra, ông Võ Văn Trung (đã chết) khi đó là Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên, đã lợi dụng chức vụ để làm hồ sơ khống, cấp 5 nền tái định cư từ quỹ đất do trung tâm quản lý cho 5 hộ dân. Cựu Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên Nguyễn Bảo Sinh bị khởi tố do vi phạm đất đai. Sau khi có giấy tờ, ông Trung đã bán đất cho người khác với giá 3,6 tỷ đồng /nền, các nền tiếp tục được người mua bán lại với giá hơn 5,7 tỷ đồng /nền. Năm 2019, vụ việc bị phát hiện. Đến 2022, Thanh tra TP Long Xuyên kiến nghị công an vào cuộc rà soát các khu tái định cư có sai phạm. Sau điều tra, xác định nhiều cá nhân tại các đơn vị liên quan như Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng, Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên Môi trường TP Long Xuyên có dấu hiệu tiếp tay hoặc thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai. Cơ quan chức năng phát hiện năm 2001-2022, ông Võ Văn Trung - khi giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực, sau đó là Phó giám đốc, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên, đã lập hồ sơ khống, cấp trái phép 19 nền tái định cư. Đa số các trường hợp được cấp nền không đúng quy định, là người thân của ông Trung và vợ, bao gồm anh, chị ruột của cả hai. Bị can Nguyễn Bảo Sinh, khi giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên, ký sai hàng loạt quyết định giao đất, hợp thức hóa sai phạm dù biết rõ đất chưa đủ điều kiện cấp sổ cho 19 hồ sơ, gây thất thoát ngân sách hơn 5,6 tỷ đồng . Bị can Đào Văn Ngọc, cũng là Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, ký sai quy định 11 hồ sơ đất trái quy định, gây thiệt hại hơn 4,2 tỷ đồng . Sách về Pháp luật Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://tienphong.vn/de-nghi-truy-to-nhom-cuu-can-bo-tp-long-xuyen-post1728468.tpo