Đối tượng Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm", SN 1970, trú tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) có nhiều tiền án, tiền sự, từng cầm đầu băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm trước đây.

Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố trùm giang hồ Bình "Kiểm" và 15 bị can về 7 nhóm tội, gồm: "Chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc và Không tố giác tội phạm".

Chuỗi tháng ngày sa ngã

Theo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, trước năm 1991, lợi dụng khi còn là quân nhân, Bình "Kiểm" nhiều lần mua bán, chiếm đoạt vũ khí quân dụng của đơn vị và các đối tượng khi thi hành công vụ. Sau khi xuất ngũ, Bình "Kiểm" cầm đầu băng nhóm gồm các đối tượng gốc Bắc chuyên bảo kê, tranh giành địa bàn, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn, mở sòng bạc, vũ trường tại TP.HCM.

Năm 1996, sau khi bị bắt đi lao động cải tạo tại Trại giam Tống Lê Chân (Bình Phước), Bình "Kiểm" trốn khỏi nơi giam giữ, tiếp tục hoạt động tổ chức đánh bạc, đến năm 1998 thì bị bắt theo lệnh truy nã và bị TAND Quận 10 (TP.HCM) tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội "Đánh bạc", "Trốn khỏi nơi giam giữ".

Sau khi ra tù, Bình tiếp tục chỉ đạo, điều hành hoạt động cho vay lãi nặng, tranh giành địa bàn, gây ra nhiều vụ cố gây thương tích và bị phạt lao động cải tạo tại Trung tâm lao động cải tạo Huy Khiêm (Bình Thuận). Tại đây, Bình "Kiểm" tiếp tục tụ tập, lôi kéo đàn em hình thành băng nhóm, thường xuyên đánh nhau với các băng nhóm, đối tượng khác có mâu thuẫn trong thời gian cải tạo.

Bình "Kiểm" bị bắt cùng tang vật.

Ngay sau khi ra trại, Bình "Kiểm" tiếp tục đánh anh rể, gây thương tích 12%. Tuy nhiên, trước khi TAND thị xã Móng Cái, Quảng Ninh xét xử, đối tượng đã bỏ trốn. Đến năm 2003, Bình "Kiểm" bị bắt, đi thi hành án 12 tháng tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".

Năm 2004, sau khi ra tù, Bình "Kiểm" tiếp tục mua và tàng trữ một khẩu súng AK, 5 khẩu súng ngắn, trên 400 viên đạn, 2 quả lựu đạn, đồng thời chỉ đạo 4 đồng bọn lên kế hoạch và tổ chức bắt cóc anh Trầm Trọng Ngân (con trai ông Trầm Bê), đòi 10 triệu USD tiền chuộc. Ngày 31/3/2010, TAND TP.HCM tuyên phạt Bình "Kiểm" 30 năm tù giam về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", "Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Âm mưu của kẻ không biết phục thiện

Tháng 4/2024, Bình được ra tù. Các trinh sát của Phòng Trọng án C02 tiếp tục đưa đối tượng vào tầm ngắm. Bình "Kiểm" và đàn em thường xuyên tụ tập ở căn hộ hạng sang khu vực Đảo Kim Cương (TP Thủ Đức).

Với bản tính đa nghi, Bình chỉ tin tưởng và sử dụng vài người với mức trung thành 99%. Bình không dùng ma túy, không uống rượu bia, không ham cờ bạc, sắc dục, mà đam mê duy nhất là các loại súng quân dụng xuất xứ từ châu Âu có tính sát thương cao. Bình cũng không thích bắn từng viên mà thích bắn cả băng đạn một lần cho đã tay và áp chế đối thủ.

Theo C02, để đánh bóng hình ảnh, Bình cho đàn em tổ chức các sự kiện, show diễn và làm từ thiện với tài chính được huy động của đàn em hoặc bạn bè có kinh tế tốt. Âm mưu chi tiền tỷ mời các ca sĩ, người mẫu nổi tiếng đến dự tiệc rồi bắt cóc, khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm được Bình "ấp ủ” từ lúc đang thụ án trong trại giam.

Để kín kẽ, Bình tính toán thuê luật sư soạn hợp đồng pháp lý, ép người bị bắt ký để thể hiện đồng thuận quay video quan hệ tình dục. Bình tính toán mỗi người bị bắt sẽ cho ra 12 tập phim, mỗi tập dài 15 phút và mỗi tháng sẽ phát hành một tập. Nếu đăng lên web đen, mỗi ngày sẽ có khoảng một triệu người xem, kiếm được cả triệu USD. Bình từng thổ lộ với người thân tín rằng, điều này ở Việt Nam chỉ mình mới có khả năng và bản lĩnh làm được.

Thực hiện âm mưu, Bình phân công đàn em đi kêu gọi đầu tư và bản thân Bình cũng liên hệ với Nguyễn Tuấn An (41 tuổi, trú huyện Khoái Châu, Hưng Yên) mua 1 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn và 500 viên đạn.

An có thời gian dài sống tại Lào, đã xuất cảnh sang mua được một khẩu AK, 3 hộp tiếp đạn, 5 hộp đạn 9 mm và 170 viên đạn AK. Đồng thời, An đến ao gần bến xe tại Lào để vớt một khẩu AK cùng nhiều đạn mà An cất giấu. Cuối tháng 9/2024, C02 tung quân để ngăn chặn âm mưu của Bình "Kiểm". Tổng cộng, cảnh sát thu 3 súng AK, 8 súng ngắn quân dụng các loại, hơn 1.400 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn, 5 áo giáp chống đạn cùng nhiều ma túy.

Thực hiện chuyên đề đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia theo Kế hoạch số 131 của Bộ Công an; Chỉ thị số 01 của Bộ trưởng Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trong tình hình mới; đặc biệt là việc chủ động rà soát, quản lý địa bàn, nắm và quản lý đối tượng, qua đó phát hiện thông tin Bình "Kiểm" có biểu hiện rủ rê, lôi kéo, tụ tập đàn em, móc nối với các bạn tù và đối tượng hình sự để hình thành băng nhóm phạm tội có tổ chức, xuyên quốc gia hoạt động mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng.

Cuối tháng 9, đầu tháng 10/2024, Ban chuyên án đã bắt giữ Bình "Kiểm" và đồng bọn, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng có liên quan.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, đối tượng Bình "Kiểm" không uống bia rượu, thuốc lá, không tham gia các hoạt động tệ nạn, giao du ngoài xã hội rất hạn chế. Bình "Kiểm" cũng không một vết xăm trên người cho có số má như những dân anh chị khác.

Sau khi ra tù, đối tượng này đã huy động tài chính của các bạn tù lúc trước nay ở ngoài xã hội, bàn bạc với nhau lên kế hoạch góp tiền mua vũ khí quân dụng. Bọn chúng tạo dựng hình ảnh đàn em thành các thanh niên cao to, đẹp trai, đi siêu xe, lắm tiền nhiều của tham gia từ thiện và tổ chức sự kiện, mời một số người mẫu, ca sỹ nổi tiếng tham gia.

Sau đó, chúng sẽ bắt cóc, sử dụng vũ khí đe dọa, cưỡng ép quan hệ tình dục và quay clip chuyển cho đồng bọn tại Mỹ để phát tán trên các trang website khiêu dâm nhằm kiếm tiền.