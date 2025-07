Đề nghị xử lý công ty xây dựng công trình trái phép

Công ty CP thương mại công nghệ Bình Minh đã xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt và hành lang an toàn đường sắt.

Cục Đường sắt Việt Nam có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) có biện pháp xử lý đơn vị thi công công trình trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang ATGT tại Km4+500 đến Km4+860 tuyến đường sắt Đông Anh - Quán Triều.

Thông tin từ Cục Đường sắt Việt Nam cho hay thực hiện kế hoạch kiểm tra của Cục về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong xây dựng công trình, thực hiện hoạt động trong phạm vi đất dành cho đường sắt tuyến đường sắt Đông Anh - Quán Triều, ngày 8/7/2025, Cục Đường sắt đã chủ trì tổ chức kiểm tra.

Công ty CP thương mại công nghệ Bình Minh đã xây dựng công trình trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn đường sắt.

Kết quả ghi nhận, tại hiện trường phía bên trái lý trình đường sắt, từ Km4+500 đến Km4+860 tuyến đường sắt Đông Anh - Quán Triều, Công ty CP thương mại công nghệ Bình Minh (địa chỉ tại A10 lô A ô đất D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) đã xây dựng công trình (xây tường, bổ trụ, làm nhà khung sắt lợp mái tôn) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt và hành lang an toàn đường sắt.

Theo Cục Đường sắt Việt Nam, trong quá trình làm việc với đơn vị vi phạm nói trên, hồ sơ pháp lý chỉ cung cấp Hợp đồng số 04/HĐ-KT ngày 22/12/2003 của UBND xã Xuân Nộn (nay là xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) về việc thuê quyền sử dụng đất khu đồi thông thôn Xuân Nộn, xã Xuân Nộn.

Trong bản hợp đồng, đơn vị này chỉ cung cấp cho đoàn kiểm tra (trang 1, bản photo) ngoài ra không xuất trình được giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường sắt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định, đồng thời không hợp tác với đoàn kiểm tra.

Căn cứ kết quả kiểm tra và các quy định của pháp luật, để đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn công trình đường sắt, Cục Đường sắt Việt Nam đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo UBND xã Phúc Thịnh chủ trì phối hợp với Công ty CP Đường sắt Hà Thái kiểm tra, thiết lập hồ sơ xử lý các hành vi vi phạm theo quy định (nếu có) việc thi công công trình trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Đồng thời, yêu cầu Công ty CP thương mại công nghệ Bình Minh tự giác phá dỡ phần công trình xây dựng trái phép nói trên trả nguyên trạng ban đầu đất dành cho đường sắt theo quy định tại điều 9, điều 16 của Nghị định số 56/NĐ-CP ngày 16/4/2016 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt.

Đối với VNR, Cục Đường sắt Việt Nam đề nghị chỉ đạo Công ty CP Đường sắt Hà Thái phối hợp chặt chẽ với UBND xã Phúc Thịnh để xử lý dứt điểm hành vi vi phạm trên; tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp với chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc phát hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong phạm vi đất dành cho đường sắt.