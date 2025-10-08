Để say giấc mỗi tối, cần hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến giấc ngủ

Theo nghiên cứu, một giấc ngủ trọn vẹn trong đêm cần trải qua 4 giai đoạn: Ngủ lơ mơ, ngủ nông, ngủ sâu và ngủ REM (Rapid Eye Movement - mắt đảo nhanh). Trong đó, giai đoạn ngủ REM có vai trò quan trọng. Lúc này, mắt đã nhắm nhưng vẫn chuyển động nhanh, tạo ra các hình ảnh, hay còn gọi là giấc mơ. Giấc ngủ REM chất lượng giúp não bộ phát triển, củng cố trí nhớ đồng thời tăng khả năng kiểm soát stress và điều hòa cảm xúc. Do đó, để không bị thiếu REM, bạn cần ngủ đủ 7-9 giờ mỗi tối.

Giữa nhịp sống hối hả, giấc ngủ chất lượng mỗi đêm chính là nền tảng giúp cơ thể phục hồi sau ngày dài, tái tạo năng lượng để xử lý công việc hiệu quả vào ngày hôm sau. Tình trạng thiếu ngủ kéo dài dẫn tới việc, cơ thể không mất tập trung, uể oải về thể chất và có thể ảnh hưởng đến tâm trạng, cảm xúc cả ngày.

Có nhiều cách để bạn tận hưởng giấc ngủ sâu vào mỗi đêm. Bước đầu tiên là hạn chế tiếp xúc ánh sáng xanh trước giờ đi ngủ. Đây là loại ánh sáng phát ra từ các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, máy tính bảng, TV... Nhiều nghiên cứu chỉ rõ ánh sáng xanh có thể gây ức chế sản xuất hormone melatonin, từ đó làm giảm giờ ngủ và chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên, không ít người vẫn có thói quen sử dụng điện thoại để xem video, lướt mạng xã hội trước khi đi ngủ. Đây là thói quen không tốt và cần thay đổi để đảm bảo một đêm ngon giấc.

Bạn cũng nên hạn chế sử dụng cà phê, trà vào buổi chiều và tối, bởi chúng có chứa caffeine - chất kích thích hệ thần kinh trung ương, giúp tăng cường sự tỉnh táo. Việc nạp caffeine gần giờ ngủ có thể làm rối loạn nhịp sinh học, khiến bạn khó ngủ, ngủ chập chờn hoặc thức giấc giữa đêm. Người có vấn đề hay có bệnh lý được khuyến cáo bởi bác sĩ cũng không nên dùng cà phê vào buổi sáng. Bên cạnh đó, những thực phẩm chứa caffeine hay trà sữa, trà trái cây cũng có thể gây mất ngủ hoặc ngủ không ngon giấc.

Nghiên cứu được đăng tải trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ cho thấy việc tập thể dục hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ hiệu quả. Điều này cũng được nhấn mạnh trong khảo sát của National Sleep Foundation với 1.000 người tham gia, khi hơn 50% ý kiến cho biết họ ngủ ngon hơn vào ngày tập thể dục, so với những ngày không vận động. Tuy nhiên, nghiên cứu từ Đại học Monash (Australia) lưu ý việc tập thể dục quá gần giờ đi ngủ - đặc biệt trong vòng 4 tiếng trước khi lên giường, có thể khiến cơ thể duy trì trạng thái hưng phấn và tỉnh táo, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Theo đó, bạn cần lựa chọn khung thời gian hợp lý giữa việc tập luyện và nghỉ ngơi.

Việc lựa chọn và sử dụng điều hòa chất lượng, tích hợp tính năng hỗ trợ giấc ngủ như giữ ẩm không khí, vận hành êm ái và tạo luồng gió mát dễ chịu, góp phần giúp bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Trên thị trường hiện nay, dòng điều hòa treo tường Daikin có thể xem là bạn đồng hành cho giấc ngủ của mọi người, từ kiến tạo không khí lý tưởng để bắt đầu chu kỳ ngủ đến hỗ trợ quá trình ngủ sâu và thoải mái.

Một giấc ngủ sâu và thoải mái phụ thuộc rất nhiều vào những yếu tố như nhiệt độ dễ chịu, không gian yên tĩnh và không khí trong lành. Điều hòa Daikin FTKY mang đến trải nghiệm lý tưởng nhờ khả năng vận hành êm ái, với âm thanh ở dàn lạnh chỉ 18 dB - nhẹ như tiếng lá rơi. Chính sự tĩnh lặng này giúp bạn không bị làm phiền bởi âm thanh máy móc, dễ dàng thả mình vào giấc ngủ trọn vẹn. Không chỉ vậy, công nghệ Streamer (*) tiên tiến còn góp phần thanh lọc không khí, ức chế vi khuẩn và bụi bẩn, tạo nên môi trường trong lành, an toàn cho sức khỏe. Đặc biệt, khả năng điều chỉnh nhiệt độ chính xác đến từng 0,5 độ giúp bạn dễ dàng duy trì mức nhiệt mong muốn, mang lại cảm giác dễ chịu suốt đêm dài. Tất cả tiện ích này sẽ đảm bảo cho chất lượng giấc ngủ, không còn nỗi lo thức giấc nửa đêm vì nóng bức, lạnh, tiếng ồn hay hô hấp khó khăn.

Với riêng dòng điều hòa Daikin FTKB còn trang bị luồng gió thoải mái (luồng gió comfort), ngăn gió thổi trực tiếp vào cơ thể người. Cài đặt này chuyển hướng luồng gió lên trên trần nhà, không khí lạnh tỏa xuống và từ từ phủ lên người bạn như tấm chăn êm ái. Nhờ đó, không gian được làm mát dễ chịu, hỗ trợ người dùng duy trì giấc ngủ sâu suốt đêm. Với những đặc điểm nổi trội, điều hòa Daikin là trợ thủ đắc lực giúp bạn say giấc nồng để thức dậy với tinh thần sảng khoái, sẵn sàng cho một ngày học tập, làm việc hiệu quả.

Nhằm mang đến khách hàng trải nghiệm mua sắm trực tuyến đúng chuẩn Nhật Bản, Daikin E-Shop cung cấp đầy đủ thông tin từ tổng quát đến chi tiết cho người dùng về các dòng sản phẩm như công nghệ, công suất, ứng dụng và lợi ích sản phẩm mang lại, minh bạch giá thành cùng các chính sách sau bán hàng.

Khách hàng tin chọn Daikin Eshop để tận hưởng nhiều đặc quyền: Miễn phí giao hàng và lắp đặt; thu cũ đổi mới, trả góp 0% lãi suất; giao nhanh trong 4 giờ; dịch vụ lắp đặt chuyên nghiệp bởi kỹ thuật viên Daikin được đào tạo bài bản, cùng vật tư tiêu chuẩn chính hãng.

