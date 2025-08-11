Đề xuất chính sách thu hút sinh viên ngành Y

Để nâng cao nguồn nhân lực cho ngành, Bộ Y tế đề xuất chính sách tín dụng, học bổng, học phí ưu đãi...

Phát triển nhân lực chất lượng cao là mục tiêu của ngành y tế trong giai đoạn mới. Ảnh: Phương Lâm.

Bộ Y tế cho biết trong giai đoạn 2020-2025, ngành y tế đã có nhiều đổi mới, bứt phá trong triển khai đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Theo đó, bước sang giai đoạn 2025-2030, bộ xác định đào tạo, phát triển nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Vì vậy, ngành sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật, đồng thời ban hành cơ chế, chính sách vượt trội nhằm bảo đảm số lượng, chất lượng và cơ cấu chuyên ngành đào tạo, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trong tình hình mới.

Trọng tâm mà Bộ Y tế đặt ra là phát triển một số trường đại học trọng điểm, đóng vai trò hạt nhân trong mạng lưới giáo dục đại học lĩnh vực sức khỏe, đạt chuẩn khu vực. Cùng với đó là hoàn thiện nghị định về đào tạo chuyên sâu đặc thù; ban hành cơ chế nâng cao chất lượng đào tạo dựa trên năng lực, hướng tới đạt chuẩn và được quốc tế công nhận.

Ngành y tế cũng sẽ chú trọng đào tạo nhân lực cho y tế cơ sở, y tế dự phòng và khám, chữa bệnh ban đầu, phù hợp đặc thù từng vùng miền; đẩy mạnh phát triển bác sĩ y học gia đình để bảo đảm bao phủ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2025-2030, ngành y tế sẽ có chính sách tín dụng, học bổng, học phí ưu đãi để thu hút học sinh, sinh viên giỏi vào nhóm ngành sức khỏe; miễn học phí cho một số chuyên ngành, địa bàn ưu tiên với kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Bộ Y tế cũng xây dựng chương trình đưa sinh viên giỏi, cán bộ y tế đi đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài, nhất là tại các quốc gia có thế mạnh về y tế, nhằm hình thành đội ngũ chuyên gia trong các lĩnh vực kỹ thuật cao. Kinh phí sẽ được huy động từ các chương trình học bổng trong và ngoài nước.

Trước đó, khi báo cáo tại Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2024, Bộ Y tế đã từng đề xuất chính sách đãi ngộ, thu hút nhân lực ngành y tương đương ngành sư phạm, như hỗ trợ toàn bộ học phí theo mức thu của cơ sở đào tạo và trợ cấp sinh hoạt cho sinh viên y, dược trong thời gian học.