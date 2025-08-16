Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất mức lương cho nhà khoa học, kỹ sư trẻ tài năng. Ảnh: Pexels.

Cụ thể, bộ đề xuất nhân tài trẻ sẽ được ưu tiên tiếp nhận vào làm việc trong các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, được bố trí vào vị trí nghiên cứu viên chính hoặc kỹ sư chính, hưởng lương từ bậc 3 trở lên.

Ngoài ra, họ còn được ưu tiên tham gia chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ, được cử đi thực tập, làm việc ngắn hạn ở nước ngoài, cũng như có cơ hội được giao chủ nhiệm các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Dự thảo cũng quy định nhà khoa học trẻ tài năng được xem xét giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng kết quả nghiên cứu tạo ra từ ngân sách nhà nước để thành lập hoặc góp vốn thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Họ còn được hỗ trợ kinh phí sử dụng phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tham dự hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước tối đa hai lần mỗi năm, công bố nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế uy tín hoặc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho sáng chế, giống cây trồng.

Ngoài những ưu đãi trên, các nhà khoa học và kỹ sư trẻ tài năng còn được hưởng đầy đủ cơ chế, chính sách đã quy định trong Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Theo dự thảo, “nhà khoa học trẻ tài năng” được định nghĩa là công dân Việt Nam dưới 35 tuổi, có trình độ từ tiến sĩ trở lên, đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời đáp ứng một trong các tiêu chuẩn cụ thể.

Các tiêu chuẩn cụ thể là chủ trì công trình đạt giải thưởng khoa học - công nghệ uy tín trong nước hoặc quốc tế; là tác giả chính của ít nhất 5 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín; hoặc là chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học - công nghệ đặc biệt đã được nghiệm thu với kết quả mang lại giá trị, tác động và hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

Riêng với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, ứng viên phải có tối thiểu 5 bài báo khoa học đăng trên tạp chí có mã số ISSN thuộc danh mục tính điểm của Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành hàng năm của Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành, đồng thời đã ít nhất 3 lần chủ trì hoặc trình bày với vai trò diễn giả chính tại hội thảo, hội nghị khoa học cấp quốc gia hoặc quốc tế.

Trong khi đó, “kỹ sư trẻ tài năng” là công dân Việt Nam dưới 35 tuổi, có trình độ từ đại học trở lên, đang làm việc trong doanh nghiệp, tổ chức khoa học - công nghệ, cơ sở sản xuất, viện nghiên cứu ứng dụng hoặc trung tâm đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, ứng viên phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn như: Là chủ nhiệm hoặc kỹ sư trưởng của dự án nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao; là tác giả hoặc đồng tác giả của ít nhất một sáng chế hoặc hai giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ, trong đó có sản phẩm đã được ứng dụng thực tế hoặc là người đạt giải thưởng tại các cuộc thi, chương trình vinh danh kỹ sư trẻ tiêu biểu cấp quốc gia hay quốc tế...