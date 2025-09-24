Đề xuất sáp nhập trường mầm non, tiểu học dưới chuẩn

Theo đề xuất của Bộ GD&ĐT, các địa phương xem xét sáp nhập các trường mầm non, tiểu học có quy mô nhỏ, dưới chuẩn trong cùng xã theo lộ trình phù hợp.

Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bình Khiêm (TP.HCM) trong lễ khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Nội dung trên nằm trong dự thảo Hướng dẫn sắp xếp, tổ chức các trường mầm non, phổ thông phù hợp với chính quyền hai cấp, được Bộ GD&ĐT gửi lấy ý kiến Bộ Tư pháp, Nội vụ, Tài chính cùng các tỉnh, thành.

Theo đó, bộ đề xuất rà soát, đánh giá hiện trạng mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên, bao gồm trường, điểm trường, quy mô lớp học, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Cùng với đó là kiểm tra, đánh giá cơ sở vật chất, các yếu tố về điều kiện địa lý, hạ tầng giao thông, mật độ dân cư...

Căn cứ kết quả rà soát, địa phương xây dựng phương án, đề án sắp xếp (sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc thành lập mới) cơ sở giáo dục một cách hợp lý, hiệu quả, không gây lãng phí nguồn lực.

Đề án, phương án sắp xếp của địa phương cần xem xét sáp nhập các trường mầm non, trường tiểu học có quy mô nhỏ, dưới chuẩn trong cùng xã theo lộ trình phù hợp.

Đồng thời, việc sắp xếp sẽ ưu tiên các mô hình trường liên cấp tiểu học và THCS tại các khu vực dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn.

Chủ trương của bộ là giữ lại các trường, điểm trường có điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, giao thông, dân cư; giải thể các điểm trường lẻ không đạt chuẩn, hoạt động kém hiệu quả; dồn dịch trẻ em, học sinh, học viên về điểm trường chính có cơ sở vật chất đạt chuẩn.

Tổ chức lại các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, đảm bào phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời và mô hình quản lý của cấp tỉnh, xã.

Bộ cũng đề xuất địa phương bố trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên theo phương án vị trí việc làm; bảo đảm cân đối giữa các cấp học và loại hình cơ sở giáo dục.

Các tỉnh có chính sách phù hợp cho trẻ em, học sinh tại vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo và trẻ em, học sinh khuyết tật để đảm bảo tiếp cận giáo dục.

Bộ lưu ý việc sắp xếp trường, lớp phải đảm bảo nguyên tắc không làm mất cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh, bảo đảm an toàn cho các em trong quá trình đến trường; không sáp nhập nếu trường ở quá xa nơi ở hoặc điều kiện giao thông không phù hợp.

Việc sắp xếp phải có lộ trình rõ ràng, lấy ý kiến và nhận được sự đồng thuận của các bên liên quan, nhằm hạn chế sự xáo trộn trong dạy và học.

Các địa phương chỉ sắp xếp các trường, điểm trường trong phạm vi một xã; ưu tiên giữ lại điểm trường có điều kiện thuận lợi; giải thể điểm trường lẻ, không đạt chuẩn hoặc hoạt động kém hiệu quả.

Trong quá trình sắp xếp, mỗi xã, phường phải đảm bảo có ít nhất một trường mầm non, tiểu học, THCS; không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, hoặc trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên...