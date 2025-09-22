Đệm hơi cho ôtô, trang bị tiện nhưng chưa chắc an toàn

Nhiều tài xế coi đệm hơi là phụ kiện quen thuộc khi di chuyển đường dài, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi đó là hàng loạt nguy cơ về an toàn.

Ảnh: Reve.art

Từ vài trăm nghìn đồng, người dùng có thể mua một bộ đệm hơi lắp vừa khoang ghế sau, biến hàng ghế 2 trở thành nơi nghỉ ngơi. Nhiều gia đình, đặc biệt có trẻ nhỏ, xem đây là trang bị không thể thiếu khi đi đường dài.

Giá rẻ, đa dạng mẫu mã

Chỉ cần lướt ngang trên các sàn thương mại điện tử, với cụm từ "đệm hơi ôtô", người dùng có thể nhận được hàng trăm kết quả tìm kiếm.

Các sản phẩm này được rao bán với đa dạng tầm giá, từ vài trăm đến hơn một triệu đồng. Không chỉ được bán với nhiều khoảng giá, những chiếc đệm hơi còn được sản xuất với đa dạng màu sắc, thiết kế.

Đệm hơi trên ôtô được bán với đa dạng thiết kế, giá tiền. Ảnh: T.L.

Đệm hơi cho ôtô được quảng cáo là trang bị hữu ích cho những chuyến du lịch đường dài, giúp người lái và hành khách phía sau có thể nghỉ ngơi. Theo ghi nhận của phóng viên, lượt bán của các sản phẩm đệm hơi tầm giá 500.000-800.000 đồng khá cao, thậm chí có mẫu nhận được hơn 5.000 lượt bán.

Đa số thông tin đánh giá đều ở mức tốt, nhiều khách hàng còn chụp lại hình ảnh sử dụng đệm hơi khi xe đang di chuyển.

Nhưng đây phụ kiện này làm dấy lên nhiều lo ngại về an toàn.

Cẩn trọng khi sử dụng

Thực tế, đệm hơi trên ôtô là một vật dụng khá hữu ích, đặc biệt cho tài xế trong những chuyến đi dài ngày, cần nghỉ ngơi trên xe. Tuy nhiên, đệm hơi chỉ nên được bơm và lắp đặt khi ôtô đã ngừng hoạt động hoàn toàn, đỗ tạm thời ở nơi dừng nghỉ.

Đệm hơi không phải là trang bị được gia cố chặt vào xe, vì vậy khi ôtô bất ngờ rẽ hay phanh gấp, vật dụng này có thể bị xô lệch.

Nếu có người ngồi hoặc nằm trên đệm hơi khi xe di chuyển, toàn bộ hành khách sử dụng đệm hơi đều không thể cài dây an toàn. Trong trường hợp xảy ra va chạm, người ngồi trên xe sẽ tăng khả năng va đập, dẫn tới thương vong.

Với những xe được trang bị túi khí ở hàng ghế sau, việc không được cố định bằng đai an toàn khiến những túi khí này không những không bảo vệ được hành khách mà còn tăng tổn thương khi va chạm.

Không được cài đai an toàn trên xe có thể khiến hành khách gặp rủi ro trong trường hợp xảy ra tai nạn. Ảnh: NSW Road Safety.

Việc sử dụng đệm hơi khi đang di chuyển không chỉ tiềm ẩn rủi ro về an toàn cho hành khách ngồi sau, mà còn khiến cả người điều khiển xe và người ngồi bên trong vi phạm pháp luật.

Theo Nghị định 168, người ngồi trên xe ở vị trí lắp đặt dây an toàn mà không sử dụng có thể bị phạt hành chính từ 350.000 đến 400.000 đồng/người. Người điều khiển ôtô không cài dây an toàn hoặc chở người không cài dây an toàn cũng bị phạt tiền từ 800.000 đến một triệu đồng.

Nhìn chung, đệm hơi là một sản phẩm hữu ích, có thể hỗ trợ hành khách trên xe khi dừng lại nghỉ ngơi sau hành trình dài. Tuy nhiên đây không phải là trang bị có thể sử dụng khi xe chạy.