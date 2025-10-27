Đến gạch vữa trong Nhà Trắng cũng thành nơi du lịch

|
Trong khi nhiều điểm tham quan tại Washington đóng cửa vì chính phủ Mỹ ngừng hoạt động, một "điểm đến" kỳ lạ lại bất ngờ hút khách: công trường phá dỡ Cánh Đông Nhà Trắng do Tổng thống Donald Trump chỉ đạo.
|
Từ nay, việc tham quan Nhà Trắng phải tạm ngưng. Lối vào dành cho du khách vốn nằm ở Cánh Đông nay đã trở thành công trường xây dựng và được phong tỏa để đảm bảo an toàn. Tại đây, Tổng thống Donald Trump lên kế hoạch xây dựng phòng khiêu vũ rộng 90.000 feet vuông (hơn 8.300 m2), công trình được ông mô tả là "xứng tầm nước Mỹ". Dù khu vực bị che kín bởi rào chắn và thiết bị thi công, nhiều du khách vẫn chen nhau đứng sau hàng rào, tò mò dõi theo sự thay đổi đổi dạng của Nhà Trắng sau lớp bụi và tiếng máy móc.
|
Nhiều du khách giơ điện thoại lên cao, tò mò ghi lại những thay đổi đang diễn ra phía trong hàng rào công trường.
|
Một số ý kiến ủng hộ việc thay đổi, cho rằng Nhà Trắng đã trở nên cũ kỹ, chật hẹp khi phải tổ chức các sự kiện đón tiếp quốc gia quy mô lớn và việc bổ sung phòng tiệc là cần thiết. Victoria Coates, Phó Chủ tịch Heritage Foundation, nhận định trên mạng xã hội rằng đây có thể trở thành "điểm nhấn mới cho Nhà Trắng". Ở chiều ngược lại, một số nghị sĩ và chuyên gia bày tỏ lo ngại về thủ tục phê duyệt cũng như nguồn vốn cho dự án. Chi phí phá dỡ và xây dựng được ước tính khoảng 300 triệu USD, chủ yếu đến từ các nhà tài trợ tư nhân và một phần đóng góp từ ông Trump.
|
Ông Trump cho rằng phòng tiệc mới là cần thiết, bởi Nhà Trắng hiện thiếu không gian tổ chức quốc yến và các sự kiện có tính ngoại giao trọng thể. Theo ông, việc sử dụng lều tạm trong những dịp quan trọng chưa thể hiện trọn vẹn hình ảnh quốc gia.
|
Nhiều du khách tới Washington những ngày này không biết rằng mình đang chứng kiến một trong những thay đổi lớn nhất tại Nhà Trắng trong nhiều thập kỷ, cho đến khi nghe lời bàn tán của những người xung quanh.
|
Nằm khiêm tốn bên sườn phía đông của Nhà Trắng, Cánh Đông từng giữ vị trí "cửa ngõ" cho các sự kiện xã hội và ngoại giao từ đầu thế kỷ XX. Ban đầu, vào năm 1902 dưới thời Theodore Roosevelt, nơi đây được xây dựng nhằm phục vụ xe ngựa, ôtô và là nơi lưu giữ áo khoác mũ cho khách tham dự tiệc.
|
Trong những năm gần đây, Cánh Đông của Nhà Trắng trở thành biểu tượng cho giao thoa giữa di sản và đổi mới: nơi đặt văn phòng của Đệ Nhất Phu Nhân và đội ngũ nhân sự; nơi khách tham quan bắt đầu hành trình tour tham quan dinh thự; và nơi diễn ra nhiều lễ tiệc, tiếp đón quốc khách. Trong ảnh, Tổng thống Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama đeo kính 3-D xem Super Bowl XLIII cùng gia đình, bạn bè và nhân viên tại rạp chiếu phim gia đình năm 2009.
