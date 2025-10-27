Đến gạch vữa trong Nhà Trắng cũng thành nơi du lịch

Một số ý kiến ủng hộ việc thay đổi, cho rằng Nhà Trắng đã trở nên cũ kỹ, chật hẹp khi phải tổ chức các sự kiện đón tiếp quốc gia quy mô lớn và việc bổ sung phòng tiệc là cần thiết. Victoria Coates, Phó Chủ tịch Heritage Foundation, nhận định trên mạng xã hội rằng đây có thể trở thành "điểm nhấn mới cho Nhà Trắng". Ở chiều ngược lại, một số nghị sĩ và chuyên gia bày tỏ lo ngại về thủ tục phê duyệt cũng như nguồn vốn cho dự án. Chi phí phá dỡ và xây dựng được ước tính khoảng 300 triệu USD , chủ yếu đến từ các nhà tài trợ tư nhân và một phần đóng góp từ ông Trump.