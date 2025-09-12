Đẹp hơn mỗi ngày không khó, thử ngay công thức nấu ăn cùng dầu olive

Dầu olive ngày càng trở thành nguyên liệu phổ biến giúp món ăn thêm lạ miệng, tinh tế góp phần nuôi dưỡng, giúp chị em sở hữu sắc vóc khỏe đẹp từ bên trong.

“You are what you eat” - bạn chính là những gì bạn chọn dung nạp vào cơ thể mỗi ngày. Với phụ nữ, điều này có nghĩa vẻ đẹp bên ngoài chỉ thực sự bền vững khi được nuôi dưỡng từ một cơ thể khỏe mạnh bên trong; bắt đầu từ những lựa chọn lành mạnh và được duy trì bền bỉ mỗi ngày.

Khi món ăn trở thành bí quyết làm đẹp

Tinh thần đó dường như vẫn được lan tỏa qua nhiều thế hệ phụ nữ cho đến ngày nay. Người phụ nữ hiện đại không chạy theo ánh nhìn của người khác mà tự tin tỏa sáng theo cách riêng. Nuôi dưỡng cơ thể và thần thái khỏe đẹp mỗi ngày chính là cách họ thể hiện sự yêu thương và trân trọng bản thân.

Đó cũng chính là thông điệp mà Olivoilà chọn đồng hành phụ nữ trên hành trình đẹp hơn mỗi ngày. Trong đó, bộ 7 công thức nấu ăn trong “Cùng Olivoilà Đẹp hơn mỗi ngày” vừa ra mắt là lời gợi ý thiết thực, nhắc nhở người phụ nữ có thể dễ dàng chăm sóc cơ thể hàng ngày qua từng bữa ăn. Với điểm nhấn là dầu olive nguyên chất - nguyên liệu đã gắn bó với phụ nữ Địa Trung Hải từ bao đời, những món ăn quen thuộc được thổi thêm sự tinh tế, giàu dinh dưỡng và trở thành khoảnh khắc yêu chiều bản thân mỗi ngày.

Vẻ đẹp thực sự cần được nuôi dưỡng từ cơ thể khoẻ mạnh bên trong và duy trì mỗi ngày.

Chỉ cần vài phút chuẩn bị cho ngày mới bằng món “Vũ khúc thanh lành”, “Sức sống tràn đầy”, “Mảnh mai từ thức lành”, chị em đã có ngay món cháo yến mạch mềm mịn, những lát bánh mì giòn rụm phết dầu ô-liu thơm ngon, hay món khoai lang nướng vàng ươm, thanh lành. Một chút tinh bột và chất béo có lợi cho sức khỏe, giàu chất chống oxy hóa như vitamin E và polyphenol của Olivoilà, phụ nữ yên tâm giữ gìn vóc dáng mà vẫn đủ năng lượng bắt đầu một ngày mới khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng.

Bộ công thức “Cùng Olivoilà Đẹp hơn mỗi ngày” được giới thiệu để phụ nữ nuôi dưỡng vẻ đẹp từ trong ra ngoài.

Trong những buổi trưa oi ả và bận rộn, khi cơ thể vừa cần một chút thanh mát để hạ nhiệt, vừa cần đủ năng lượng để tiếp tục ngày dài, 2 gợi ý “Vườn an nhiên” và “Thảo nguyên protein” sẽ là lựa chọn lý tưởng. Salad rau củ theo mùa giòn ngọt tự nhiên, quyện cùng vị đặc trưng của dầu olive mang đến cảm giác tươi mới hài hòa, dễ chịu như một làn gió mát từ bên trong.

Trong khi đó, ức gà mềm mọng được áp chảo với dầu olive Olivoilà giúp món ăn ngon đúng điệu và lượng protein vừa đủ để nuôi dưỡng cơ thể. Sự kết hợp cân bằng giữa rau củ, protein và chất béo tốt giúp nàng vừa giữ dáng, giữ sức, vừa duy trì vẻ rạng rỡ khoẻ khoắn suốt ngày dài.

Mỗi món ăn là lời gợi ý thiết thực, giúp phụ nữ nuôi dưỡng cơ thể hàng ngày qua từng bữa ăn

Với những nàng thơ yêu thích trà chiều hay phải lòng vị ngọt của những món bánh châu Âu, món “Bừng nở vị ngọt lành” là lựa chọn lý tưởng. Vị ngọt đắng đặc trưng của chocolate đen kết hợp hương vị bùi ngậy từ hạt hạnh nhân được dầu olive làm dậy vị sẽ tạo nên viên truffle mềm mượt, tan ngay nơi đầu lưỡi.

Đẹp hơn mỗi ngày từ những lựa chọn thông minh

Vẻ đẹp không bừng nở sau một đêm mà được nuôi dưỡng từ những lựa chọn tốt, được duy trì bền bỉ mỗi ngày như việc duy trì luyện tập và lựa chọn nguyên liệu tốt lành để cơ thể luôn được chăm sóc đúng cách. Đây cũng là thói quen mà nhiều phụ nữ hiện đại duy trì xây dựng, trong đó có Hoa hậu Bảo Ngọc.

Nàng hậu đang gây ấn tượng với công chúng khi lần đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp vừa đảm đương vai trò giám đốc cuộc thi Miss World Vietnam, vừa là đại diện quốc gia tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Chia sẻ bí quyết cân bằng hai trọng trách, Bảo Ngọc cho biết cô luôn ưu tiên giữ cơ thể khỏe đẹp bằng chế độ ăn uống lành mạnh.

Bảo Ngọc chia sẻ: “Chuẩn bị cho Miss World lần thứ 73 giống như hành trình lớn nhất cuộc đời Ngọc - vừa là thử thách, vừa là cơ hội để thể hiện phiên bản tốt hơn. Hình ảnh hôm nay là kết quả của quá trình rèn luyện hình thể, trau dồi kỹ năng, ngoại ngữ và kiến thức xã hội. Ngọc tin rằng mình sẽ không chỉ tỏa sáng bằng vẻ đẹp, mà còn lan tỏa câu chuyện và giá trị riêng”.

Bảo Ngọc cho biết luôn ưu tiên giữ cơ thể khỏe đẹp bằng chế độ ăn uống lành mạnh, là nền tảng để cơ thể khỏe đẹp.

Nàng hậu bật mí bạn đồng hành trên hành trình trau dồi bản thân chính là Olivoilà Extra Virgin - dầu olive được nhập khẩu nguyên chai từ Tây Ban Nha. Trong lần chia sẻ cùng người hâm mộ cách chế biến món salad “Hương Sắc Ánh Dương”, nàng hậu tâm đắc: “Dầu được chiết xuất từ những trái olive chọn lọc bằng phương pháp ép lạnh trong vòng 24h nên giữ trọn hương vị và dưỡng chất. Thành phần giàu vitamin E và polyphenol trong dầu Olivoilà còn giúp hỗ trợ ngăn ngừa quá trình lão hóa, nuôi dưỡng vẻ rạng rỡ từ cơ thể khỏe khoắn bên trong. Mùi vị của Olivoilà cũng giúp món salad trở nên hấp dẫn, dậy vị hơn”.

Cũng như Hoa hậu Bảo Ngọc và những người phụ nữ hiện đại, Olivoilà tin rằng vẻ đẹp bền vững không chỉ đến từ sự chăm chút bên ngoài mà là sự nuôi dưỡng từng chút một sức khỏe bên trong. Sự thay đổi bền vững nhất vì thế nên được bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ trong bữa ăn mỗi ngày. Một chai dầu olive nguyên chất sẽ là bạn đồng hành lý tưởng giúp nàng biến bữa ăn thường ngày thành hành trình chăm sóc chính mình.

Khám phá trọn bộ công thức nấu ăn kết hợp dầu olive ô-liu và bắt đầu hành trình “Đẹp hơn mỗi ngày” ngay hôm nay.