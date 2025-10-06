ĐH Y Hà Nội, Vinmec và VinUni xây dựng hệ sinh thái học thuật y tế

Trường ĐH Y Hà Nội, hệ thống y tế Vinmec và Trường ĐH VinUni ký kết hợp tác về đào tạo, nghiên cứu và thực hành lâm sàng, xây dựng hệ sinh thái học thuật y tế toàn diện.

Ngày 3/10, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế, ba bên thống nhất phối hợp triển khai 4 lĩnh vực hợp tác trọng yếu, gồm giảng dạy và đào tạo - xây dựng chương trình, giáo trình; trao đổi giảng viên, chuyên gia và sinh viên; nghiên cứu khoa học - đồng phát triển và triển khai dự án nghiên cứu chung, chia sẻ kết quả cho các bên; phát triển nguồn nhân lực - tổ chức các chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho giảng viên, chuyên gia và nhân lực y tế; hoạt động học thuật và cộng đồng - tổ chức hội thảo, diễn đàn khoa học; hỗ trợ sinh viên qua hoạt động hướng nghiệp, kiến tập, thực tập và kết nối tuyển dụng.

Mục tiêu của hợp tác là nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, đồng thời tối ưu hóa nguồn lực, góp phần tăng cường năng lực khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Trong đó, Trường Đại học Y Hà Nội - với bề dày hơn một thế kỷ đào tạo và nghiên cứu, luôn giữ vai trò đầu ngành y học Việt Nam - sẽ kết nối tri thức truyền thống với đổi mới sáng tạo, tiếp tục là điểm tựa cho phát triển y tế quốc gia. Đồng thời, trường phối hợp các bên xây dựng nội dung, tài liệu đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học…

Vinmec - với hệ thống bệnh viện, phòng khám tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc và mạng lưới hợp tác quốc tế sâu rộng, sẽ đảm nhận vai trò trung tâm thực hành lâm sàng hiện đại, triển khai nghiên cứu quy mô lớn và hiện thực hóa sáng kiến đào tạo.

VinUni - với nền tảng học thuật tinh hoa, môi trường nghiên cứu hiện đại và tư duy toàn cầu - đảm nhận vai trò bồi dưỡng thế hệ nhân lực y tế sáng tạo, có năng lực hội nhập quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan khẳng định: “Việc ký kết giữa ba trụ cột y khoa là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa khối công lập và ngoài công lập. Đây là bước khởi đầu thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế, hướng đến hệ thống đào tạo ngang tầm khu vực và quốc tế. Tôi kỳ vọng trong tương lai, các cơ sở đào tạo y tế của Việt Nam sẽ hiện diện trong những bảng xếp hạng uy tín toàn cầu. Bộ Y tế luôn đồng hành, chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn để hợp tác này trở thành động lực đưa ngành y Việt Nam vươn tầm quốc tế”.

Chia sẻ về hợp tác ba bên, PGS.TS Phan Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết: “Thỏa thuận hợp tác chiến lược ba bên là một trong những bước đi cụ thể nhằm triển khai chủ trương lớn của Đảng về khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Khi ba đơn vị y tế - giáo dục hàng đầu cùng hợp lực, lợi thế của từng bên sẽ được phát huy tối đa. Đây là nền tảng then chốt để hình thành mô hình y tế hiện đại, hội nhập quốc tế, mang lại giá trị nhân văn bền vững cho xã hội”.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc hệ thống y tế Vinmec, nhấn mạnh: “Hợp tác giữa Vinmec, VinUni và Trường Đại học Y Hà Nội là cơ hội để kết nối sức mạnh giữa kinh nghiệm đào tạo, nền tảng hàn lâm và hệ thống thực hành lâm sàng hiện đại, từ đó hình thành đội ngũ nhân lực y tế vững chuyên môn, giàu tư duy đổi mới và sẵn sàng ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ cộng đồng”.

Trong giai đoạn tới, ba bên sẽ thúc đẩy nhóm nghiên cứu chung về công nghệ y học hiện đại (AI, robot, dữ liệu lớn), mở rộng cơ hội thực tập lâm sàng tại cơ sở đạt chuẩn quốc tế, đồng thời tổ chức chương trình giao lưu học thuật, diễn đàn khoa học và hoạt động cộng đồng.

Hợp tác chiến lược ba bên mang ý nghĩa đặc biệt, vượt xa phạm vi của đào tạo và nghiên cứu, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái học thuật y tế chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Đây là nền tảng cho việc phát triển nền y tế hiện đại, hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao mặt bằng nghiên cứu khoa học, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam.