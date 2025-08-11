Đi 10.000 km săn ảnh xe tuk-tuk

Ở Jaipur, Ấn Độ, trung bình một chiếc xe tải chở hàng ở Ấn Độ di chuyển khoảng 300 km mỗi ngày. Tài xế thường phải xa gia đình và bạn bè gần như suốt cả năm. Không bị ràng buộc bởi những quy định của chính phủ, vì vậy các bác tài thoải mái trang trí cho chiếc xe tải. Với một số người, chiếc xe không chỉ là phương tiện chở hàng mà còn là "cô dâu" của riêng họ.