Đi ăn bún, cô gái TQ gặp lại mối tình đầu 16 năm trước và cái kết

Người phụ nữ Trung Quốc kinh ngạc phát hiện chủ quán ăn mà cô ghé tới chính là mối tình đầu 16 năm trước. Cả hai xúc động kết nối lại và dự định kết hôn trước cuối năm.

Đi mua đồ ăn sáng, người phụ nữ kinh ngạc khi nhận ra chủ quán là mối tình đầu cách đây 16 năm.

Ngày 23/8, người phụ nữ (không tiết lộ tên) đi ăn sáng như thường lệ tại một quán bún gạo ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Cô nhận ra chủ quán chính là bạn trai cũ thời trung học - cũng là mối tình đầu của mình.

Người phụ nữ lập tức hỏi anh có đúng là người quen không, rồi cả hai bắt đầu trò chuyện và trao đổi thông tin liên lạc.

Chủ quán, họ Yu, 34 tuổi, đăng tải đoạn video từ camera giám sát ghi lại khoảnh khắc này lên mạng, nhanh chóng thu hút 270.000 lượt thích và 27.000 bình luận. Nhiều người tỏ ra ngỡ ngàng trước sự trùng hợp đầy duyên số, theo SCMP.

Yu cho biết mình cũng đã nhận ra bạn gái cũ nhưng vì hồi hộp nên không dám nhìn thẳng, thậm chí còn bật khóc sau khi cô rời đi.

Cả hai từng hẹn hò hồi trung học nhưng chia tay khi vào đại học ở hai thành phố khác nhau. Lần cuối họ gặp nhau là năm 2009. Khi tái ngộ, cả hai đều đang độc thân.

Vì quá xúc động, ngày 25/8, Yu đã đóng cửa quán một ngày để kỷ niệm “sự kiện trọng đại”. Ngày hôm sau, cô đưa anh về ra mắt bố mẹ, được coi là nghi thức ngỏ ý đính hôn ở Trung Quốc.

Ngày 29/8, đúng Lễ Thất Tịch (còn gọi là Valentine của Trung Quốc), họ chính thức thông báo đính hôn - chỉ 6 ngày sau khi gặp lại. Yu cho biết cả hai dự định kết hôn trước cuối năm nay.

Yu tiết lộ ngày xưa, hai người chia tay vì hiểu lầm, thực chất vẫn còn tình cảm nhưng cả hai quá bướng bỉnh, không chịu thừa nhận lỗi lầm. Anh cũng cho biết vì biết cô thích ăn bún gạo nên đã học nấu món này và mở quán ở quê nhà.

“Cuộc đoàn tụ này là điều may mắn nhất với chúng tôi và sẽ không còn hối tiếc nào nữa. Anh sẽ không bao giờ để mất em thêm lần nào nữa”, Yu xúc động chia sẻ. Tên vị hôn thê cùa anh không được tiết lộ.

Nhiều cư dân mạng đã gửi lời chúc cặp đôi sau cuộc hội ngộ đầy duyên số: “Mong rằng hai bạn sẽ hạnh phúc trọn đời”, “Ước gì mình cũng được gặp lại mối tình đầu thêm một lần”, “Cô ấy chỉ định đi mua bữa sáng, không ngờ lại trở thành bà chủ quán ăn sáng”, “Trên đời không có quá nhiều sự trùng hợp, chỉ có dũng khí để theo đuổi điều mình thật sự mong muốn”.