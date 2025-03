Đi châu Âu làm việc sau 6 tháng học về an ninh phi truyền thống

Khi tham gia khóa đào tạo về an ninh phi truyền thống, học viên có nhiều cơ hội làm việc ở các tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Âu.

Thiếu tướng, PGS.TS Vũ Đức Khiển chia sẻ về chương trình đào tạo trợ lý an ninh phi truyền thống. Ảnh: BTC.

An ninh phi truyền thống là lĩnh vực liên quan đời sống xã hội và không mang tính chất quân sự. Lĩnh vực này gắn với nhiều khía cạnh trong đời sống xã hội như an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh sức khỏe...

Trong thời gian qua, nghị quyết của Đảng đã đề cập rất nhiều đến an ninh phi truyền thống và nhấn mạnh tầm quan trọng của lĩnh vực này. Qua đó, trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) quyết định thành lập Viện An ninh phi truyền thống từ tháng 1/2022.

Tiền thân của viện là Trung tâm Nghiên cứu Khoa học quản lý và quản trị An ninh phi truyền thống, được thành lập từ tháng 1/2019. Đây là cơ quan nghiên cứu khoa học liên ngành đầu tiên đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, cũng là viện đầu tiên được thành lập để nghiên cứu chuyên sâu về an ninh phi truyền thống.

Trong 6 năm qua, Viện An ninh phi truyền thống đã đào tạo nhiều khóa học viên về chương trình trợ lý an ninh phi truyền thống. Tại đây, học viên có cơ hội giao lưu, học tập với khung chương trình kiến thức cơ bản, kết hợp với rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu và nhận được chứng nhận kỹ năng nghề nghiệp "3 trong 1".

Thiếu tướng, PGS.TS Vũ Đức Khiển, Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo An ninh phi truyền thống (Viện An ninh phi truyền thống), cho biết đây là một ngành nghề mới, ra đời do nhu cầu phát triển của xã hội. Do đó, chương trình học của viện trao cho học viên cơ hội học tập trong khung kiến thức, kết hợp rèn luyện kỹ năng 3 trong 1, bao gồm kỹ năng bảo vệ, kỹ năng vệ sĩ và kỹ năng trợ lý giúp việc.

Để đạt được những kỹ năng này, học viên cần tham gia khóa đào tạo kéo dài trong 6-9 tháng, bao gồm 4 khối kiến thức chung là: Khối kiến thức cơ bản; khối kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ lựa chọn (tiếng Anh hoặc tiếng Hàn); khối kiến thức cà kỹ năng công nghệ thông tin; khối kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

Theo đó, học viên sẽ được đào tạo các kỹ năng liên quan cứu hộ, cứu nạn, sử dụng các thiết bị bảo vệ an ninh, đồng thời nắm rõ về tin học cơ bản, Internet vạn vật và có vốn kỹ năng đủ để làm việc ở môi trường nước ngoài.

Sau khi tốt nghiệp, học viên có nhiều cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp tại các cơ quan, tổ chức, nhà trường, bệnh viện, doanh nghiệp theo 4 nhóm cơ bản, bao gồm:

Nhóm 1: Làm bảo vệ, thư ký, trợ lý cho các cơ quan, tổ chức, nhà trường, bệnh viện, doanh nghiệp Việt Nam trong nước và nước ngoài.

Nhóm 2: Làm bảo vệ, thư ký, trợ lý cho các cơ quan, tổ chức, nhà trường, bệnh viện, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Nhóm 3: Làm bảo vệ, thư ký, trợ lý cho các cơ quan, tổ chức, nhà trường, bệnh viện, doanh nghiệp tại Việt Nam.

Nhóm 4: Đi lao động nước ngoài, làm bảo vệ, thư ký, trợ lý cho các cơ quan, tổ chức, nhà trường, bệnh viện, doanh nghiệp nước ngoài (ưu tiên tại Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và châu Âu).

Về đối tượng tuyển sinh, Viện An ninh phi truyền thống cho biết các đối tượng đủ điều kiện đăng ký bao gồm:

Thanh niên nam, nữ đã tốt nghiệp THPT, yêu thích an ninh phi truyền thống. Ưu tiên các công dân đã tốt nghiệp THPT và đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Nhân viên bảo vệ, trợ lý, thư ký của các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức trợ lý an ninh phi truyền thống.

Chiều cao: Nam đạt từ 1,65 m, nữ đạt từ 1,58 m, sức khỏe tốt.