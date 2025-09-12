Đi đâu nếu có 1.199 USD nhưng không mua iPhone 17 Pro Max?

Với 1.199 USD trong tay, nhiều người thích trải nghiệm công nghệ mới trên chiếc iPhone 17 Pro Max. Số khác lại muốn ngắm nhìn phong cảnh mùa thu hay nghỉ dưỡng tại resort cao cấp ở Việt Nam.

Apple thành công trong việc tạo ra "chu kỳ mua sắm" đồ công nghệ khi ra mắt sản phẩm mới vào tháng 9 hàng năm. Tuy nhiên, đứng trước sự lãng mạn của mùa thu, nhiều người đắn đo giữa lựa chọn lắng nghe tiếng vẫy gọi từ mùa thay lá hoặc bắt kịp công nghệ hiện đại.

Đối với những ai thích ngắm tiết trời mùa thu, Tri Thức - Znews gợi ý một số gói nghỉ dưỡng trong nước tại các resort hạng sang hoặc tour du lịch khám phá với giá thấp hơn hoặc chênh lệch với một chiếc iPhone 17 Pro Max giá 1.199 USD , khoảng 31,6 triệu đồng.

Tour thám hiểm rừng sâu Hang Ba

Địa chỉ: Quảng Trị

Quảng Trị Gói: 4N3Đ

4N3Đ Mức giá: 35 triệu đồng/khách mới và 31,5 triệu đồng cho Xiều (khách quen).

Hang Ba nằm trong vùng lõi của Vườn Quốc Gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Trị (địa phận Quảng Bình cũ), cách biên giới Lào khoảng 15 km. Khu vực này hiện có nhiều động vật quý hiếm và tán cây cổ thụ nghìn năm.

Tour hang Ba sở hữu mức độ mạo hiểm ngang ngửa tour khám phá hang Sơn Đoòng. Tuy nhiên, mức giá chỉ bằng khoảng một nửa.

Du khách sẽ được di chuyển trên cung đường 95% dưới tán cây, thám hiểm rừng nguyên sinh hàng nghìn năm tuổi thuộc khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đồng thời quan sát dấu vết các loài vật quý hiếm như Sơn Dương, mèo rừng, Voọc...

Tuy nhiên, người tham gia phải trong độ tuổi 18-70 và thỏa mãn một số điều kiện khắt khe sau:

Về kinh nghiệm: trong vòng 12 tháng, bạn phải trekking ít nhất 1 tour qua đêm và 2 tour trong ngày với địa hình rừng, núi, đá, dốc và di chuyển ít nhất 8 km/ngày, độ cao chênh lệch từ 300 m.

trong vòng 12 tháng, bạn phải trekking ít nhất 1 tour qua đêm và 2 tour trong ngày với địa hình rừng, núi, đá, dốc và di chuyển ít nhất 8 km/ngày, độ cao chênh lệch từ 300 m. Về thể lực: phải đảm bảo chạy bộ 5 km liên tục trong vòng 50 phút và leo 5 tầng lầu liên tục mà không bị khó thở, chóng mặt.

Theo Công ty TNHH Oxalis, đơn vị khai thác tour, du khách từng tham gia tour bất kỳ (được gọi là Xiều) sẽ được áp dụng mức giá "dễ thở" hơn, khoảng 31,5 triệu đồng/khách, thay vì trả 35 triệu đồng như khách mới.

Tour Nhật Bản mùa thu

Gói: 5N4Đ

5N4Đ Mức giá: 32-35 triệu đồng

Nhắc đến cụm du lịch mùa thu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc được du khách lựa chọn nhiều để ngắm cây thay lá và thưởng thức khí trời mát mẻ ở các quốc gia châu Á này. Tuy nhiên, xứ sở hoa anh đào có phần nổi tiếng hơn nhờ đa dạng điểm đến ngắm lá và sự quảng bá hiệu quả của chính phủ.

Tour du lịch Nhật Bản mùa thu thường bắt đầu vào cuối tháng 9 (tùy thuộc vào lịch lá đỏ, song do biến đổi khí hậu, cây lá đỏ có xu hướng nở sớm hơn vào năm ngoái), kéo dài 5N4Đ cho 4-6 điểm dừng chân. Trong đó, điểm đến được lựa chọn khai thác tour phổ biến là Nagoya, Kyoto, Shirakawago, Matsumoto, Tokyo, Osaka hay Yamanashi. Tuy nhiên, địa danh không thể thiếu là núi Phú Sĩ.

Mức giá 32-35 triệu đồng tùy thuộc dịch vụ đi kèm tại công ty lữ hành bạn chọn, chẳng hạn tour Nhật Bản tại Du Lịch Việt có giá 35 triệu đồng/khách, kèm điều kiện bay Vietnam Airlines, khởi hành từ TP.HCM. Trong khi đó, du khách mua tour Vietravel với giá 32 triệu đồng, xuất phát từ Nội Bài.

Ixora Ho Tram by Fusion

Địa chỉ: Xuyên Mộc, Vũng Tàu.

Xuyên Mộc, Vũng Tàu. Gói: 3N2Đ

3N2Đ Mức giá: 32 triệu đồng

Tọa lạc giữa tán rừng nguyên sinh và cách bờ biển Hồ Tràm vài bước chân, Ixora Ho Tram by Fusion gồm các biệt thự và căn hộ thiết kế theo phong cách mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và gió biển, giúp du khách cảm nhận trọn vẹn hơi thở của Hồ Tràm.

Với khoảng 31,6 triệu đồng, du khách có thể chi thêm 400.000 đồng cho căn biệt thự 3 phòng ngủ hướng hồ bơi trong 3N2Đ. Đây là hạng phòng có hồ bơi riêng nằm giữa khu vườn xanh mát, tạo cảm giác riêng tư. Nội thất được chăm chút với các chi tiết gỗ, đá và vật liệu tự nhiên, kết hợp cùng ban công hoặc sân hiên rộng.

Bên cạnh đó, gói Libre Escape được thiết kế như một hành trình chăm sóc về thể chất lẫn tinh thần cũng là lựa chọn đáng cân nhắc.

Từ khi bước chân vào khách sạn ban sáng cho đến tối muộn, du khách được trải nghiệm một số đặc quyền như hoạt động vui chơi giải trí, các buổi trị liệu sâu, set trà chiều và giỏ quà gồm bộ nước hoa cao cấp.

The Anam Mui Ne

Địa chỉ: Nguyễn Đình Chiểu, Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng)

Nguyễn Đình Chiểu, Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) Gói: 3N2Đ

3N2Đ Mức giá: Khoảng 33 triệu đồng

The Anam Mũi Né khai trương tháng 1/2023. Các sản phẩm nghỉ dưỡng của đơn vị chú trọng chất lượng, thuần Việt với dịch vụ sang trọng chuẩn quốc tế.

Toàn bộ khu nghỉ bao gồm 127 phòng và dãy phòng mang nét đẹp Đông Dương đặc trưng. Đặc tính thiết kế thể hiện sự tôn kính đối với sự khéo léo của người xưa, kết hợp yếu tố thủ công Việt Nam và Đông Dương với vật liệu bản địa, lát gạch theo phong cách cổ tùy chỉnh và bảng màu tự nhiên.

Tô điểm cho bức tường tại đơn vị là loạt tác phẩm nghệ thuật mô tả phong cảnh trong cuộc sống Việt Nam. Với số tiền 1.199 USD , du khách tha hồ đắm mình tại hạng phòng Private Pool Suite rộng 142 m2 với bồn tắm và hồ bơi riêng.

Ngoài điểm nhấn thiết kế, khu nghỉ dưỡng ghi điểm với gói spa Dragon Fruit Wrap sử dụng thanh long Bình Thuận cũ. Liệu pháp với nguyên liệu địa phương giàu dưỡng chất và chống oxy hóa kết hợp sữa chua và mật ong mang đến làn da săn chắc.