Đi đến tỉnh thành khác, khám bảo hiểm y tế thế nào?

Người tham gia bảo hiểm y tế thay đổi nơi tạm trú dưới 30 ngày, vẫn được khám tại cơ sở y tế tuyến cơ bản gần nơi ở mới nếu xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định.

Tôi đăng ký bảo hiểm y tế ban đầu tại Hà Nội, nhưng đang ở TP.HCM để công tác một tháng. Vậy tôi có được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nơi tạm trú hay không?

Bảo hiểm xã hội TP.HCM

Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được ban hành kèm theo Quyết định 2555/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 12/8/2025 quy định như sau:

Trường hợp đã đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở tuyến cơ bản hoặc chuyên sâu, khi thay đổi nơi lưu trú ngắn hạn, người dân có thể đến khám tại cơ sở y tế tuyến cơ bản phù hợp với địa chỉ tạm trú. Điều kiện là người tham gia bảo hiểm y tế đã khai báo thông tin lưu trú theo quy định của Luật Cư trú.

Khi đến khám chữa bệnh, người dân cần xuất trình một trong các giấy tờ theo các quy định trong thủ tục hành chính bảo hiểm y tế như thẻ bảo hiểm, giấy chứng sinh (trẻ dưới 6 tuổi), giấy đang chờ cấp lại hoặc thay đổi thẻ BHYT và giấy xác nhận đã hiến một bộ phân cơ thể.

Một trong các loại giấy tờ chứng minh lý do lưu trú, gồm

Văn bản cử đi công tác.

Thẻ học sinh, sinh viên, học viên.

Văn bản nghỉ phép có xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý.

Văn bản cử hoặc phân công nhiệm vụ làm việc lưu động.

Giấy tờ chứng minh quan hệ thành viên gia đình theo Luật Hôn nhân và Gia đình.

Ngoài ra, thông tin về nơi tạm trú của người tham gia bảo hiểm y tế cần được cập nhật trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thông qua ứng dụng VNeID.

Quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi công tác, học tập, nghỉ phép hoặc tạm trú ngắn ngày, đồng thời đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế không bị gián đoạn.