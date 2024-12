Đi đòi nợ 700.000 đồng, thanh niên ở Bình Dương bị đâm tử vong

Nam thanh niên ở Bình Dương đến một dãy trọ tìm người để đòi nợ, thì xảy ra mâu thuẫn, sau đó bị đâm tử vong.

Ngày 25/12, Công an TP Dĩ An đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ án mạng khiến một thanh niên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, tối 24/12, Phạm Trung Thật (SN 1997, quê Đồng Tháp) tới phòng trọ nằm trong con hẻm trên đường Hai Bà Trưng (thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) tìm gặp Nguyễn Tấn Đạt (SN 2003) để đòi nợ số tiền 700.000 đồng.

Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: T.T.

Tại đây, trong lúc nói chuyện, 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Thật đánh Đạt nên Đạt lấy hung khí chống trả làm Thật bị thương nặng, phải bỏ chạy ra ngoài.

Tuy nhiên, Thật vừa chạy đến đầu dãy trọ, thì gục xuống tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Đạt ngồi ở phòng trọ chờ lực lượng chức năng đến hiện trường để tự thú.

Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.