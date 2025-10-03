Đi khám tổng quát, cô gái 25 tuổi nhận kết quả không ngờ

Trong lần khám sức khỏe định kỳ, cô gái 25 tuổi tại TP.HCM được phát hiện khối u lớn vùng đầu tụy, nhanh chóng được chỉ định phẫu thuật.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau hậu phẫu. Ảnh: BVCC.

Trong lần khám sức khỏe định kỳ, cô gái L.T.K.T. (ngụ phường Long Trường, TP.HCM) được bác sĩ phát hiện dấu hiệu bất thường ở ổ bụng. Tiếp tục kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, các bác sĩ nghi ngờ khối u ở vùng đầu tụy. Kết quả chụp CT và MRI cho thấy khối u choán chỗ nhưng chưa có dấu hiệu xâm lấn. Trước tình hình này, ê-kíp đã nhanh chóng lên kế hoạch phẫu thuật để lấy khối u ra ngoài.

Ngày 20/9, ca phẫu thuật cắt khối tá - tụy được tiến hành. Quá trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi, khối u đã được loại bỏ thành công. Sau mổ, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, các chỉ số sinh hiệu trong giới hạn bình thường, không sốt, không nôn ói.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Mai Hóa, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, bệnh nhân có thể trung tiện từ ngày hậu phẫu thứ hai, tập đi lại, uống nước đường, sữa và dần chuyển sang ăn cháo. Vết mổ khô, liền tốt, không ghi nhận biến chứng. Đến ngày thứ hai, bệnh nhân được cắt chỉ, và tình hình sức khỏe đã cải thiện, cho phép xuất viện.

Phẫu thuật cắt khối tá tụy là một trong những loại phẫu thuật khó trong phẫu thuật đường tiêu hóa, cuộc mổ thường kéo dài và đòi hỏi sự tập trung của cả ê-kíp.

Bác sĩ Hoá cho biết việc phẫu thuật lấy khối u có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa nguy cơ khối u phát triển và xâm lấn, đồng thời cải thiện tiên lượng sức khỏe lâu dài cho người bệnh. Đây cũng là minh chứng cho giá trị của việc khám sức khỏe định kỳ và tầm soát sớm.

"Trường hợp của chị T. là minh chứng rõ ràng cho thấy lợi ích của việc chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ", bác sĩ Hoá nói.

Nhờ phát hiện sớm, các bác sĩ đã kịp thời can thiệp và mang lại kết quả điều trị khả quan cho bệnh nhân. Bác sĩ khuyến cáo người dân hãy duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ để chăm sóc và bảo vệ tốt nhất cho bản thân cũng như gia đình.

Khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường về sức khỏe, người dân nên chủ động đến bệnh viện để được đội ngũ bác sĩ chuyên khoa thăm khám, chẩn đoán và tư vấn kịp thời.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức hiện tiếp nhận tất cả thẻ BHYT trên toàn quốc. Người dân khi đến khám và điều trị tại đây sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT với mức hưởng cao nhất theo đối tượng. Đặc biệt, bệnh nhân không bị giới hạn bởi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và không cần phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh. Chính sách này giúp người bệnh dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí điều trị, góp phần đảm bảo quyền lợi và sức khỏe cho cộng đồng.