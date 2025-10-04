Đi khám vì tiêu hóa, bất ngờ phát hiện mắc 2 bệnh ung thư

Một người đàn ông 65 tuổi ở Hà Nội được phát hiện đồng thời ung thư dạ dày và đại tràng ở giai đoạn sớm, sau khi đi khám vì đau tức vùng thượng vị.

Người đàn ông bất ngờ phát hiện bị ung thư khi cơn đau bụng xuất hiện. Ảnh: Shutterstock.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết ông N.V.T. nhập viện trong tình trạng đau tức vùng thượng vị, ăn uống khó tiêu. Qua thăm khám, nội soi dạ dày - đại tràng và làm sinh thiết, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân đồng mắc hai loại ung thư khác nhau là ung thư biểu mô tuyến dạ dày giai đoạn sớm và ung thư biểu mô tuyến đại tràng giai đoạn sớm.

Theo PGS Phương, đây là trường hợp hiếm gặp vì việc phát hiện đồng thời hai loại ung thư đường tiêu hóa khi cả hai còn ở giai đoạn sớm là rất khó. Bệnh nhân được hội chẩn đa chuyên khoa, xác định thể trạng ổn định, chưa có di căn hạch hay di căn xa.

Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi cắt tách dưới niêm mạc, một phương pháp điều trị tiên tiến giúp loại bỏ khối u triệt để mà vẫn bảo tồn tối đa chức năng cơ quan tiêu hóa.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, khối u được bóc tách và lấy trọn qua nội soi. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, ăn uống bình thường, kết quả tái khám cho thấy không còn tổn thương ác tính. Ông T. được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Hình ảnh tổn thương ở đại tràng của bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương cho hay trường hợp của ông T. là minh chứng cho vai trò quan trọng của việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa. Nếu không được kiểm tra kịp thời, bệnh có thể tiến triển âm thầm và chỉ được phát hiện ở giai đoạn muộn, khi việc điều trị trở nên phức tạp và tiên lượng sống giảm rõ rệt.

Ung thư đại trực tràng và ung thư dạ dày là hai trong mười loại ung thư phổ biến nhất trên thế giới trong nhiều thập kỷ qua.

Theo cáo báo của GLOBOCAN 2022, tại Việt Nam, ung thư đại trực tràng đứng thứ 4 về tỷ lệ mắc (9,3% tổng số ca ung thư, tương đương 16.835 ca) và thứ 5 về tỷ lệ tử vong (7% tổng số trường hợp tử vong do ung thư, khoảng 8.454 ca). Ung thư dạ dày đứng thứ 5 về tỷ lệ mắc (9% tổng số ca, tương đương 16.227 ca) và thứ 3 về tỷ lệ tử vong (11% tổng số, khoảng 13.264 ca).

Hai bệnh lý này đều có đặc điểm chung là triệu chứng ban đầu không điển hình, dễ nhầm với các bệnh lành tính như viêm loét dạ dày hay rối loạn tiêu hóa. Do đó, việc phát hiện sớm phụ thuộc nhiều vào thói quen khám sức khỏe định kỳ và nội soi tầm soát ở nhóm nguy cơ cao gồm trên 40 tuổi, có tiền sử gia đình mắc ung thư đường tiêu hóa hoặc từng bị polyp đại tràng, viêm loét dạ dày mạn tính.

Bác sĩ Phương khuyến cáo việc tầm soát định kỳ bằng nội soi dạ dày - đại tràng là biện pháp quan trọng giúp phát hiện sớm ung thư, đặc biệt ở nhóm có yếu tố nguy cơ. Ung thư đường tiêu hóa nếu được chẩn đoán ở giai đoạn sớm hoàn toàn có thể điều trị khỏi với tỷ lệ rất cao.