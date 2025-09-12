Đi làm chân trần khiến người đàn ông rơi vào bạo bệnh

Sau khi đi làm ruộng về, người đàn ông 50 tuổi quê Tây Ninh bất ngờ sưng tím chân, nổi nhiều bóng nước. Ông nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm trùng, nguy kịch tính mạng.

Bệnh nhân phải lọc máu vì nhiễm khuẩn. Ảnh: BVCC.

Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) vừa tiếp nhận ông N.V.T. (50 tuổi, quê Tây Ninh) trong tình trạng chân trái sưng đau, tím tái, nổi nhiều bóng nước lớn sau khi đi làm ruộng về.

Bệnh nhân có tiền căn xơ gan do viêm gan siêu vi C. ThS.BS Nguyễn Văn Linh, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Thống Nhất, cho biết khi nhập viện, ông T. phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc vận mạch liều cao để duy trì huyết áp. Các chỉ số nhiễm trùng tăng đột biến, trong đó Procalcitonin lên tới 42 ng/mL, gấp gần 900 lần bình thường, cho thấy tình trạng nhiễm khuẩn đặc biệt nghiêm trọng.

Ngay lập tức, ê-kíp triển khai phác đồ hồi sức tích cực gồm lọc máu liên tục, dùng kháng sinh phổ rộng, bù dịch và hỗ trợ vận mạch. Bác sĩ nghĩ nhiều đến khả năng bệnh nhân nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus hoặc Aeromonas hydrophila. Kết quả xét nghiệm sau đó xác định tác nhân là Aeromonas hydrophila, loại vi khuẩn sống trong nước bẩn, bùn lầy, cống rãnh… có thể xâm nhập qua vết thương hở và gây nhiễm trùng lan nhanh, đặc biệt nguy hiểm ở người suy giảm miễn dịch như xơ gan, đái tháo đường.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được cắt lọc vết thương để ngăn nhiễm trùng lan rộng. Sau một tuần, ông đã cai được thuốc vận mạch, các chỉ số nhiễm trùng giảm dần, chức năng gan thận cải thiện. Hiện bệnh nhân tiếp tục điều trị tại khoa Nội nhiễm.

Bác sĩ Nguyễn Văn Linh, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Thống Nhất, cảnh báo những vết trầy xước nhỏ khi tiếp xúc với môi trường nước ao tù, bùn đất có thể là “cửa ngõ” cho vi khuẩn nguy hiểm xâm nhập. Nếu không xử trí đúng cách, người bệnh dễ rơi vào tình trạng nhiễm trùng cấp tính, thậm chí mắc uốn ván với nguy cơ không qua khỏi cao.

Bác sĩ Linh khuyến cáo khi có vết thương hở, dù nhỏ, người dân cần rửa sạch bằng xà phòng hoặc nước muối sinh lý, giữ khô ráo và theo dõi. Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường như sưng đau, tấy đỏ, sốt, mệt mỏi, khó thở… người dân nên đến cơ sở y tế sớm. Người làm nông nghiệp, nuôi trồng hay đánh bắt thủy sản nên sử dụng bảo hộ lao động và tiêm phòng uốn ván đầy đủ để phòng ngừa nguy hiểm.