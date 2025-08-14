'Dị nhân' chạy 1.636 km từ TP.HCM ra Hà Nội xem diễu binh 2/9

Đúng 4h30 sáng 14/8, Nguyễn Văn Long bắt đầu hành trình chạy bộ xuyên Việt lần 3 từ TP.HCM ra Hà Nội, chào mừng Quốc khánh 2/9.

"Dị nhân" Nguyễn Văn Long từng có 2 lần chạy xuyên Việt.

Nguyễn Văn Long (sinh năm 1985, đến từ Gia Lai) là một trong những runner kỳ cựu trong làng chạy bộ Việt Nam. Anh là vận động viên marathon nổi tiếng, huấn luyện viên chạy bộ, gắn với biệt danh "dị nhân".

Sau 2 lần chạy xuyên Việt vào năm 2022 và 2024, anh Long tiếp tục hành trình chạy từ TP.HCM ra Hà Nội, dự kiến quãng đường 1.636 km, để kịp có mặt tại thủ đô vào đúng dịp 2/9.

Hành trình một mình

Năm 2022, Nguyễn Văn Long được ghi nhận là người Việt đầu tiên chạy xuyên Việt từ Trà Cổ, Quảng Ninh đến đất mũi Cà Mau với quãng đường 2.656 km trong 34 ngày liên tục. Hai năm sau đó, anh tiếp tục chạy xuyên Việt lần 2 với quãng đường hơn 1.800 km từ Hà Nội đến Dinh Độc Lập (TP.HCM) nhằm mục đích gây quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em nghèo, mồ côi, khó khăn tại Gia Lai.

Lần chạy xuyên Việt thứ 3 của anh Long có nhiều điểm khác biệt. Anh dự định hoàn thành quãng đường 1.636 km trong 20 ngày, đặt chân đến thủ đô Hà Nội ngày 2/9. Mỗi ngày, nam runner sẽ chạy trung bình 82 km.

Dù vẫn duy trì mục đích lan tỏa thông điệp chạy bộ sống vui, sống khỏe và gắn kết cộng đồng, anh Long quyết định thực hiện hành trình một mình, không có team hậu cần hỗ trợ như 2 lần trước đó.

"Tôi chạy một mình để thử thách bản thân. Với tôi, mỗi thành công, mỗi khó khăn trên đường chạy đều là bài học để chuẩn bị kỹ và làm tốt hơn cho những kế hoạch sau này", anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Vì chạy một mình, “dị nhân” Nguyễn Văn Long chỉ mang theo hành trang cần thiết nặng vỏn vẹn 3,5 kg. Trong đó, có 3 bộ đồ chạy, 1 áo khoác, đèn pin đội đầu khi chạy sáng sớm, 3 bình nước mềm, 1 cây gậy để chụp hình livestream, một số vật dụng y tế, tiền lẻ, thẻ ATM…

Ngoài hành trang gọn nhẹ, nam runner cũng luyện tập thể lực, kỹ thuật với các bài chạy thật nhiều để quen với thời gian dự định chạy trên đường mỗi ngày.

Chạy gần 10 tiếng/ngày

Theo lịch trình, mỗi ngày Nguyễn Văn Long sẽ chạy từ 4h30, đến 8h dừng lại để ăn sáng và tiếp tục chạy lúc 9h. Đến 11h30, anh sẽ nghỉ ăn trưa. Buổi chiều, anh tiếp tục chạy từ 14h đến 17h30 rồi nghỉ ngơi.

Đúng như lịch trình, sáng nay (14/8), nam runner đã chạy 2 chặng buổi sáng với tâm thế hứng khởi, sức khỏe ổn định. Anh vừa chạy vừa livestream chia sẻ hành trình với mọi người. Rất đông người hâm mộ, bạn bè đã gửi lời chúc sức khỏe, bình an, tiếp thêm động lực giúp anh hoàn thành mục tiêu.

Với Nguyễn Văn Long, chạy là mục tiêu để tự lập, đi được nhiều nơi, có nhiều bạn bè, suy nghĩ tích cực và biết chia sẻ. Mỗi bước chạy với anh qua từng địa điểm đều là khoảnh khắc đáng nhớ và càng nhiều cảm xúc hơn khi được mọi người ủng hộ.

"Chạy bộ mang lại cảm xúc tuyệt vời nhất khi tôi cảm thấy mình không đơn độc trên đường. Những bước chạy đồng hành động viên, cái bắt tay và giọt nước mắt giúp tôi có thêm tinh thần, động lực tốt hơn để hoàn thành mục tiêu", nam runner chia sẻ.

Ngày 30/4 năm ngoái, khoảnh khắc cầm cờ Tổ quốc tiến về cổng Dinh Độc Lập dưới sự giúp đỡ từ dân phòng, cảnh sát giao thông, sự cổ vũ của người dân hai bên đường, Nguyễn Văn Long có cảm xúc mà “có lẽ khó có lại trong nghiệp chạy”. Anh cũng hy vọng có thể hoàn thành kế hoạch ra Hà Nội vào đúng ngày 2/9 tới đây để có thể lan tỏa tinh thần tích cực, hòa chung với niềm tự hào dân tộc.

Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Long cũng dành lời khuyên cho những người có ý định chạy bộ xuyên Việt. Theo anh, trước tiên, họ phải có mục tiêu, kế hoạch rõ ràng, phù hợp với bản thân và có sự hướng dẫn, lời khuyên từ những người giàu kinh nghiệm. Anh cũng bật mí bí quyết nhỏ khi chạy của mình đó là quan sát đảm bảo an toàn trên đường chạy và "vừa chạy vừa suy nghĩ những điều tích cực" để có thể hoàn thành mục tiêu.

"Thay vì đặt những mục tiêu khó, trước tiên, mọi người hãy lên kế hoạch dành 30 phút/ngày vừa chạy vừa đi bộ. Nếu làm được điều đó, với tôi, các bạn đã là một chiến binh thực sự rồi", anh Long chia sẻ.