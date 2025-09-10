Đi trên cỏ rậm rạp, nam thanh niên bị rắn hổ mang cắn

Đêm 9/9, Đồn Biên phòng Cô Tô đã hỗ trợ đưa một trường hợp bị rắn hổ mang cắn từ đảo Cô Tô lớn vào đất liền để cấp cứu kịp thời.

Rắn hổ mang có độc tính rất cao, có thể đe dọa tính mạng người bị cắn. Ảnh: hongkongsnakeid.

Khoảng 22h45, Đồn Biên phòng Cô Tô (Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) nhận đề nghị khẩn cấp về trường hợp anh Đào Mạnh Hùng (23 tuổi) bị rắn cắn khi đi ngoài đường trong doanh trại. Do địa hình đồi núi, mùa mưa cỏ mọc rậm rạp, anh không may bị rắn hổ mang tấn công.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Sở Y tế Quảng Ninh cho biết ngay sau đó, anh Hùng được đưa đến Trung tâm Y tế Cô Tô sơ cứu. Bác sĩ ghi nhận vết thương ở bàn chân, đau nhức tại chỗ, nhưng chưa có dấu hiệu thần kinh khu trú, tình trạng toàn thân ổn định.

Lo ngại diễn biến xấu, Tiểu đoàn Đảo Cô Tô đã đề nghị hỗ trợ đưa bệnh nhân vào đất liền. Đồn Biên phòng Cô Tô điều động xuồng máy 500 CV cùng 3 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Đến 0h27 ngày 10/9, bệnh nhân được chuyển vào huyện Vân Đồn an toàn và tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh.

Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Sở Y tế cung cấp.

Các bác sĩ cho biết bệnh nhân không cần dùng huyết thanh kháng nọc, sức khỏe ổn định và đang được theo dõi tại bệnh viện tỉnh.

Theo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh, hổ mang là loài rắn độc thường gặp ở Việt Nam. Nọc của chúng chứa các enzyme và polypeptide gây tổn thương mô, sưng nề, hoại tử, đồng thời có độc tố thần kinh hậu synap (loại alpha) gây liệt cơ.

Một số trường hợp nặng có thể tử vong sớm do suy hô hấp, tuy nhiên tổn thương thường thấy nhất vẫn là sưng nề và hoại tử tại chỗ. Hoại tử tiến triển rất nhanh sau khi bị cắn, có thể dẫn tới biến chứng nặng nề, thậm chí mất một phần cơ thể hoặc tàn phế.

Việc chẩn đoán và điều trị cần được tiến hành sớm. Huyết thanh kháng nọc rắn là phương pháp quan trọng, có thể giúp phòng ngừa hoặc hạn chế hoại tử nếu được dùng kịp thời ngay khi có dấu hiệu nhiễm độc. Tại Việt Nam hiện ghi nhận 3 loài rắn hổ mang: rắn hổ đất, rắn hổ mang miền Bắc và rắn hổ mèo.

Sơ cứu đúng cách đóng vai trò quan trọng để bảo toàn tính mạng. Ngay sau khi bị cắn, nạn nhân cần bóp nặn máu và rửa vết thương trong chậu nước sạch vài phút hoặc rửa dưới vòi nước chảy. Sau đó, tiến hành băng ép bất động chi bị cắn, hạn chế vận động và giữ vị trí vết cắn thấp hơn tim. Người bệnh cần được đưa tới cơ sở y tế gần nhất bằng phương tiện vận chuyển phù hợp càng sớm càng tốt.

Ngược lại, các biện pháp dân gian như tìm thầy lang, đắp lá thuốc, dùng hòn đá, trích rạch, điện giật hay chờ đợi hiệu quả của các mẹo sơ cứu đều không được khuyến cáo. Việc chậm trễ đến bệnh viện có thể khiến hoại tử tiến triển tối đa, gây biến chứng nặng hoặc không qua khỏi.